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TSUTAYA BOOKSTORE 進駐草悟道 台中老佛爺店22日試營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
日系知名書店TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，將於明(22)日試營運。記者宋健生/攝影
日系知名書店TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，將於明(22)日試營運。記者宋健生/攝影

日系知名書店「TSUTAYA BOOKSTORE」，台中加碼展店！與忠泰集團合作、最新的「台中老佛爺店」，將於22日在草悟道商圈的忠泰集團「老佛爺廣場」試營運，預計2025年1月正式開幕，這也是台中的第三家TSUTAYA BOOKSTORE。

TSUTAYA BOOKSTORE於2017年進入台灣，透過加盟模式陸續於全台展店，以提供各種生活提案創造「內容體驗」而獲得消費者喜愛。

忠泰集團於2023年與臺灣蔦屋公司攜手，開出「TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店」進駐集團旗下「NOKE忠泰樂生活」商場，透過雙方合作，擴大文化藝術領域的觸角。開業以來無論策展、活動及業績都有亮眼表現，屢獲好評。

忠泰乘勝追擊，將第二家據點「TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店」選定在草悟道的忠泰集團「老佛爺廣場」，預計11月22日試營運，2025年1月正式開幕。

忠泰表示，TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，位於台中市最具創意的地區，涵蓋多個人口密集區。3公里商圈內人口約55萬人，5公里商圈內則達116萬人。

該區域是台中最時尚的地帶，擁有豐富的文化景點，如國立科學博物館與綠園道，同時聚集了眾多高檔百貨、時尚咖啡廳、餐廳。

據了解，TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店將以「閱讀ｘ藝術ｘ社交」的嶄新定位，提供有別於其他書店的體驗服務。

台中老佛爺店位於「老佛爺廣場」二樓，這座建築是國際設計巨擘時尚大帝老佛爺－卡爾拉格斐Karl Lagerfeld全球唯一住宅建築作品，在樹海林蔭之中的白色菱格紋立面，隱隱透露珍珠般的光澤，醒目而令人難忘。

TSUTAYA BOOKSTORE以日系的溫潤內斂，與老佛爺法式的優雅卓然融合，如同一件訂製款精品，獻給講究精緻生活的台中民眾。

占地180坪的TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店，一樓入口門廳延伸建築本體的風格，以連續性設計與反射效果模擬書架輪廓，營造出視覺效果的高級感；二樓入口處以黑白對比設計為特色，並加入時間和季節的變化，讓顧客在沉穩氛圍之中發現驚喜，增添藝術性的空間體驗。

櫃台週邊大量自然採光，隨著早晚、季節和天氣的不同，映射出陳列佈置的色彩也會有所不同，從而留下各種不同的印象。

TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店是台中的第三家TSUTAYA BOOKSTORE，為了凸顯差異，首度將「SHARE LOUNGE」帶到台中，希望為消費者提供一個集工作、社交、會議與派對為一體的多功能場所。不僅提供高品質的會議室、寬敞的沙發區，還可舉辦私人活動並展示藝術作品。

TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店進駐草悟道商圈的忠泰「老佛爺廣場」。記者宋健生/攝影
TSUTAYA BOOKSTORE台中老佛爺店進駐草悟道商圈的忠泰「老佛爺廣場」。記者宋健生/攝影

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