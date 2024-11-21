信義日本社長：日房市看漲 成資金避風港

國際局勢再起波瀾，信義日本社長王茂桑昨（21）日表示，高資產族群正進行新一輪資產配置，日本因政經較穩定，加上日元匯率持續低檔，且東京、大阪市中心房價持續看漲，已成為國內高端客戶的資金避險港之一，置產趨勢持續擴大。

海外不動產投資受匯率、房價表現兩大因素干擾，往往賺了房價、賠了匯率，或是賠了房價、賺了匯率。王茂桑表示，近年國際環境丕變，尤其川普拿下新任美國總統，且以巴戰爭未止、烏俄戰爭又有擴大跡象，國際地緣政治風險再起，政經局勢相對穩定許多的日本，近兩年又來到匯率低檔，赴日置產成為高資產族群首選避險標的之一。

王茂桑分析，過去國人「錢」進日本不動產投資考量匯率、房價兩大關鍵變因，不過，去年日本匯率一度寫下史上新低，未來兩年勢必維持低檔匯率。

再者，過去十年東京23區、大阪六區等市中心房價大漲近一倍，日本「低匯率、房價看漲」氛圍，尤其政經穩定環境，加大國內高端客群在避險考量下，赴日置產。

王茂桑指出，高端客戶在避險考量下，資產配置已加大海外不動產布局；此外日客比重升高，顯示集團不動產市場耕耘已走出台灣、站穩日本。