建商購地心態保守 台中釋地標脫率不到三成

台中市地政局昨（21）日辦理區段徵收配餘地及市地重劃抵費地土地標售開標作業，此次標售一口氣釋出258筆土地，最終吸引92筆標封競逐，順利標脫75筆，標脫率僅29.1%。市府近期連兩次標售標脫率均未達三成，顯示在政府打炒房政策下，建商購地心態明顯保守。

值得注意的是，此次標售土地範圍涵蓋捷運北屯機廠、太平新光、十三期及十四期等新興開發區，合計總面積逾5萬坪，總底價約369億餘元，規模創新高。

而最終吸引92筆標封競逐，順利標脫75筆標的，標脫率約29.1%，整體溢價率6%，為市府進帳95.3億元，成績較上回9月的標售略有成長。

此次標售的單價王與溢價王，皆為十四期重劃區的環中段74地號商五土地，每坪單價125.9萬元，改寫環中段的地價新高，且得標者出價2.4億元，足足比第二高價多出5,000多萬元，使溢價率高達36%。

至於總價王，則為北屯機廠碧柳段220-1地號的特定商業區土地，以約11.2億元標脫。

外界關注，昨日標售75筆土地共進帳95億元，其中有20.31億元出自「詹姓」同一人貢獻。市場傳出，這名詹姓自然人就是洽興集團創辦人詹玲郎之子詹立群。洽興工業為全球前十大塑膠包材大廠，該集團於2017年被美國黑石集團收購，傳聞交易金額高達9億美元，換算逼近新台幣300億元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次標售的成績雖比9月稍有起色，但連續兩次土地標售的標脫率都低於三成，與房市多頭時期動輒五成以上的標脫率相比，表現仍顯清淡。

他還指出，此次標售的重頭戲為十四期重劃區，共有200筆土地釋出，但絕大多數的住宅區土地，面積都低於200坪，且住宅用地的容積率低，較適合自然人買家自地自建，不易規劃大樓產品，因此建商對住宅區土地的興致較淡，主攻開發強度較高的商業區土地。

加上第4季整體房市買氣收斂，讓建商對後市較為觀望，使業者購地布局的心態依舊相對保守。