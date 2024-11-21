泰國台灣形象展 商機16億

泰國台灣形象展昨（21日）在曼谷詩麗吉王后國家會議中心登場，外貿協會董事會黃志芳分析，隨著美國政策再次調整，泰國是經貿、政治相對均衡，投資風險較低，會是供應移轉的重要地區，也適合台商前往布局。

今年泰國台灣形象展合計有士林電機等170家企業、220個攤位參與，黃志芳認為，美國總統大選後，看好台泰之間商機，尤其包括PCB、觀光醫療、能源、食品等四大產業發展可期，估計今年可促成5,000萬美元（約新台幣16.2億元）商機。

黃志芳強調，今年展覽特別聚焦智慧製造與智慧醫療，強調台泰雙方在自動化技術、AI診斷及遠程醫療等領域的技術合作，包括中華電信（2412）與慧誠智醫攜手泰國MD Health Group，正推動智慧醫院建設；另外，台達電子等企業則持續加碼泰國製造業與研究。在新能源科技雲豹能源科技與Sermsang電力公司積極合作風力發電計畫等。

台灣企業的技術與投資正為泰國數位經濟和永續發展注入動力幫助泰國加速實現產業轉型目標，並應對高齡化社會及氣候變遷等挑戰。