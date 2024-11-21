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裕隆全數出脫51%裕隆汽金持股 處分利益調整為3.41億

中央社／ 台北21日電

裕隆今天晚間公告，全數處分持有51%中國裕隆汽車金融（裕隆汽金）股權，確定最終價款，處分利益調整為新台幣3.41億元，預計今年底前匯入交割價金。

裕隆晚間透過重大訊息說明，2023年11月23日董事會決議通過，將所持有51%裕隆汽金股權，全數售出給中國北京汽車（北汽）。

裕隆指出，裕隆汽金兩位股東包括裕隆和裕融企業，與交易對象北汽三方，因契約約定交割先決條件已達成，買賣雙方在今年9月30日完成交割，當時預估交易價格人民幣6.89億元（約新台幣31.13億元），依取得成本計算，處分利益估新台幣3.93億元，實際交易金額以會計師查核簽證為準。

裕隆今天表示，最終交易價格已按照會計師出具審計報告，由買賣雙方按照契約約定核算並確認。裕融企業、裕隆及交易對象北汽三方，今天共同簽署最終價款說明函。

裕隆指出，最終交易價格人民幣6.78億元（約新台幣30.68億元），處分利益調整為新台幣3.41億元，預計今年底前匯入交割價金。

人民幣 新台幣 裕隆

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