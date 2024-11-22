友善環境 創造卓越／低碳模式開拓永續商機

企業善用資源與工具，降低碳足跡，人才與數位賦能，實現ESG環境和社會的雙贏。讓「碳」成為一項寶貴的資產，企業應善加利用碳之價值，結合自身專長，讓「碳」開拓「永續」商業機會。

以台達電與統一超商為例，前者開創低碳商業模式，後者則經由串接生態夥伴共同推動永續生活。

一、開發創新低碳產品與商業模式

全球邁向淨零之關鍵方法之一為提升能源效率，包括：建築、工廠與家用設備、資料中心及基礎設施等。台達電以「環保 節能 愛地球」為經營使命，將技術與產品開發規劃與減碳趨勢做緊密結合，包括提升產品的電源效率，以及拓展非消費性端領域，如網通、資料中心、電動車、自動化、綠能等產業，還有再生能源解決方案和智能能源管理系統。這些產品與服務有助於降低客戶的碳足跡，加乘出更廣泛的減排效益。

台達電也開發新的商業模式，推動供應鏈永續合作計畫，協助長期合作供應商進行節能診斷及改善工程規劃，過程中媒合台達電節能產品與解決方案（如能源管理系統、智能節能廠務系統等），推動供應鏈持續改善進步（如提供技術援助、共享最佳實踐、分享資源、技術和經驗）。

其技術經驗也協助某半導體製造業廠商進行節能改善，整體投入約180萬美元，年節電量約達1,400萬度，相當於一年節省約115萬美元。

對於新環境永續議題，台達電往往皆會自主性的倡議，展開前瞻性的研究，以生物多樣性議題為例，台達基金會與海洋科技館與研究機構、珊瑚礁學者等生態專家的合作，邀請社區、員工參與保護瀕危珊瑚礁、資助珊瑚礁研究，以及建立保種中心，並由自身做起評估營運與自然及生物多樣性交互風險與機會。

這樣的整合性策略有助於台達電子在自身業務運作中實現減排目標，同時擴大對整個生態圈的影響，在實現1.5℃減排路徑同時，也發掘商業機會。

二、串接生態夥伴共同擁抱淨零永續

統一超商是台灣零售便利商店頭龍，消費者每天生活的大小事都與統一超商有關，藉此統一超商串接許許多多的利害關係人，包括社區、物流商及供應鏈等，透過夥伴關係搭配數位方式共同推動永續生活。

統一超商與物流夥伴使用物聯網（IoT）和區塊鏈技術，實現對商品流通、存儲和生產的實時監控。

這種透明度有助於確保產品的合規性和可追溯性，同時有助於有效管理庫存和減少浪費。並以智能物流，使用數據分析來優化物流運作與路線規劃，減少運輸的空載率，提高運輸效率。

同時，透過數據分析優化倉儲管理，降低能源消耗，實現節能效益。透過數位平台實現在地、永續採購，與符合永續標準的供應商合作，有助於擴大其永續影響力；好鄰居基金會與消費者則與以數位平台方式建立連結，促使社群參與，並分享公司的永續發展進展和目標，增強消費者對企業的信任感。

串接夥伴有助於統一超商實現更高效、綠色和永續的經營模式，同時提供消費者更多有關商品來源和永續資訊，促進整體社會的永續發展。（系列完）