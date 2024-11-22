智慧經營／吳奕成 抓得住年輕人的心

在三陽工業董事長吳清源接掌三陽時，其機車市占率最低來到9%，各方都在關注三陽的未來前景，誰也沒想到如今三陽SYM穩居台灣機車龍頭地位，市占率已超過四成。其中最大的關鍵是2017年，在世界機車界一年一度最大盛事「EICMA」的會場出現的靈獸系列。

熱銷車款 站穩龍頭地位

在靈獸系列陸續登場之後，三陽開始奪回市占率，而該系列的主導者就是三陽少東、董事及產品經理吳奕成。

如今，在2024年的米蘭機車展上，吳奕成首度獨自領軍三陽團隊前往義大利參展，除了推出靈獸糸列最終章──靈龜之外，也展現對未來機車市場的企圖心。

三陽少東吳奕成進入三陽的董事會，被認為對三陽的經營注入活血。但在此之前，三陽近幾年機車市占率大幅拉高，高階車款甚至嚴重供不應求，吳奕成即是最重要的推手。

吳奕成不到30歲就開始主導新產品開發，在通過多次市場嚴苛的考驗後，被證實擁有足夠的能力進入董事會，並在三陽的地位愈趨重要。

吳奕成在五年前就規劃三陽機車要推出四大神獸系列，並已成功開發多款熱銷車款，對於機車與生活的關係特別有感。從重機到商用車款，賦予三陽機車更多樣的面貌，也是被認為三陽機車拿下台灣市占第一的關鍵人物。吳奕成認為，不管要推出什麼產品，完整的市場調研，是最重要的一環。

吳奕成指出，三陽能拿下市占冠軍寶座，主要是因為產品定位符合年輕人的需求，包括DRG、JET與曼巴等等高階產品的銷售表現都相當突出。而在三陽推出多款新車之前，都經歷過相當完整的市場評估，研究機車族的實際需求。

最強戰隊 靈獸車系出擊

吳奕成表示，承接董事長吳清源的經營理念，未來外銷市場仍是重要目標。在生產好品質的機車產品基礎之上，充分了解世界各地消費者的喜好更是重中之重，靈獸系列之所以能成功，主要就是因為調研的精準。「銷往世界之路，我們三陽將會不斷精進，全力發揮」，吳奕成如此表示。

在三陽70周年時，推出最終靈獸系列的靈龜，吳奕成也坦言意義重大，「這代表的是傳承，同樣也是另一個世代的開始。走得快不如走得穩，走得好；走對方向，終將成就最強戰隊。」

SYM先後推出了鳳凰、龍、麒麟，加上今年正式推出的靈龜，靈獸系列的最後一塊拼圖已然補齊。如今，數年過去，三陽油車的市占率也已重回台灣第一，但吳奕成仍低調地說，「如同董事長不斷強調，心占遠比市占更重要，我們要做的，就是讓世界所有人都認同三陽SYM的產品。」

展望未來，在四大靈獸全部亮相後，下一個系列在那裡？吳奕成不假思索地說道：「早就準備好了，不久後請大家拭目以待」。