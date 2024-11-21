影／新竹喜來登聖誕送暖 「百樂聖誕 夢想馬戲團」公益活動29日起跑

接近年末聖誕團聚時刻，新竹豐邑喜來登大飯店今年持續推動聖誕公益回饋，延續去年「百樂派對」主題，邀請新竹仁愛兒童之家、新竹德蘭兒童中心攜手合作「百樂耶誕 夢想馬戲團」公益活動，即日起開放育幼院學童們的聖誕心願卡認領，同步開放線上募集表演人員或團體加入愛心演出，將於12月29日「百樂派對」為小朋友們獻出精彩表演及心願禮物轉贈，與小朋友們歡聚送暖。

新竹喜來登執行長劉純芳表示，飯店深耕新竹14年，每年耶誕節前夕持續投入公益，透過飯店整合各界資源回饋社會，今年延續去年耶誕百樂公益活動形式，再次邀請新竹仁愛兒童之家、新竹德蘭兒童中心學童寫下聖誕心願禮物，即日起至12月24日將耶誕心願卡公布於飯店大廳及Facebook粉絲團（https://reurl.cc/1GRAAW），開放民眾認領並於12月24日前將全新禮物親送或寄回飯店；即日起至12月15日，透過線上公開招募，邀請各界表演人員、街頭藝人或幼教老師、社團響應加入愛心公益表演行動，提供適合國小學童的表演或DIY教學課程；12月29日新竹喜來登於大宴會廳舉辦「百樂派對」，由飯店中、西、日三廳主廚聯手打造五星美味自助饗宴，招待新竹仁愛兒童之家、新竹德蘭兒童中心學童歡聚共享聖誕美食，餐席期間搭配公益表演的精彩演出及小朋友們的耶誕心願禮物轉贈，與小朋友共度耶誕佳節。

新竹喜來登更與德蘭兒童中心延伸合作課程教學，將於2025年2月5日及2月7日，安排飯店相關專業知識課程，搭配趣味互動問答，教授育幼院學童餐飲衛生安全知識，透過生動有趣的課程為小朋友們解密產業大小事；更多耶誕公益活動請洽新竹喜來登官網或電洽03 620 6000。