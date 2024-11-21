達運攜手台隆手創館 推出創新智慧顯示AI應用

在顯示技術跟AI應用的雙重驅動下，智慧顯示已成為推動店內數位轉型和提升顧客服務的重要動力。達運精密（6120）與瑞典商普爾斯信息科技Pricer、喬泰科技及莫仔、方略電子、元太科技（8069）、達擎、利凌企業等智慧顯示及AI應用的廠商攜手合作，在HANDS台隆手創館導入智慧零售解決方案，並於21日在HANDS台隆手創館美麗華門市舉辦落地驗證發布會，展示以場域需求為導向的顯示應用，共同推動智慧顯示及AI應用之發展。

HANDS台隆手創館是日本生活雜貨第一品牌，在臺灣目前共有8家分店。為因應消費市場型態轉變，HANDS台隆手創館成立數位發展室，積極推動線上線下融合（OMO）通路計劃、強化顧客關係管理（CRM），全方位優化使用者體驗，提升品牌心占率及黏著度。

HANDS台隆手創館與達運精密合作，由達運精密整合多項顯示相關軟硬體技術，針對台隆手創館的店鋪需求，以顧客角度及購物動線為核心，首先從店鋪門口進入店鋪，到整體的商品貨架區域，以及顧客走到實際試用商品的體驗區，將店鋪內區分為三大區域，推出「智慧顯示多模態生成式AI增進銷售額方案」，目標希望達到協助減低人力負擔與人力效率化，以及增加店鋪的銷售機會。

超省電全彩 E Ink Spectra 6™ 31.5 吋電子紙看板

電子紙不換畫面零耗電的特性，非常省電，運用於零售商場可設計成以行動電源供電，方便靈活使用的移動式資訊看板。無論是配合每日一物廣告檔期或是快閃活動，透過動態海報圖像輪播，可增加廣告曝光機會，同時門市人員可更有效率更新活動優惠資訊，減少紙張張印刷浪費，再加上節能省電，符合ESG永續目標。

光學傳輸技術電子標籤搭配 4K 移動式 LCD 觸控螢幕

全球獨家光學傳輸技術電子標籤，不受無線訊號干擾。電子標籤系統連結商品資料庫，顯示最新價格及促銷活動資訊，大幅節省門市人員排版印刷以及更換紙標籤的作業時間，並結合光學技術定位商品位置，當顧客找不到商品時，可以透過4K移動式LCD觸控螢幕，來找尋商品的位置，讓顧客在品項多占地廣的店鋪內，可以快速的、方便的找到想要的商品。

多模態 AI 辨識

在店鋪門面的活動花車或主題促銷貨架，導入AI辨識，用於協助店鋪掌握不同商品陳列點的銷售成效，作為後續設計商品陳列的策略規劃，提升促銷精準度。

未來也能延伸應用於商品管理，透過AI影像辨識商品缺貨情形並通知店內人員補貨，減少空架造成的銷售損失。

虛擬副店長搭配輕薄省電可撓式 LED 螢幕

為了擴大店內空間利用坪效，採用厚度僅一般螢幕1/100的可撓式LED螢幕。

重量僅5kg的輕薄特性，用掛勾即可設置完成，能因應不同的店鋪布置需求。

搭配AI生成的虛擬副店長，利用AI辨識顧客正在體驗的商品，即時播放虛擬副店長做商品特色介紹，除了協助解決現場介紹人力不足的議題，並可以引導消費優化顧客購物體驗。

達運精密表示，希望透過這次的智慧顯示及AI應用方案，除協助HANDS台隆手創館補充人力上的不足以外，也希望藉由創新技術帶給顧客更多元的消費體驗，並協助HANDS台隆手創館優化店內陳列、行銷策略、以及造店規劃，促進零售場域的數位轉型，藉此開拓新的銷售商機。

未來，達運精密將持續深耕智慧零售領域，將台灣的智慧顯示技術及AI應用推向國際舞台。