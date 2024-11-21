華泰名品城最「狂」聖誕村助攻 全年營業額拚125億元

GLORIA OUTLETS華泰名品城每年最強的耶誕企劃再度登場，今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將園區打造成屬於購物狂的超大型聖誕夢工廠。華泰名品城董事長梁曙凡21日表示，即便精品市場受到出國潮影響，但今年前十月業績仍有2%的成長，精品則成長5%，年底在耶誕檔期助攻下，全年營業額可望達125億元，明年在一期餐飲的改裝下，業績目標為130億元。

梁曙凡表示，受出國潮影響，零售業今年挑戰很大，儘管國際精品市場低迷，許多民眾選擇出國購物影響業績，但這也帶來新機會。不景氣下國際品牌庫存增加，使OUTLET能提供更具吸引力的折扣；加上包括歐洲、中國大陸、香港消費需求疲弱，大量商品流入台灣，讓華泰名品城的商品更加豐富齊全。

因應精品市場波動，梁曙凡去年提前做好應對策略，包括將更多輕奢品牌引進園區。今年下半年更擴增知名餐飲品牌進駐三期，以吸引多元客群。為衝刺年終業績，華泰名品城也將舉辦開業以來最大的聖誕市集，預期能為園區再添人潮。

華泰名品城總經理劉亭君表示，今年的聖誕檔期熱鬧非凡，不只有開業以來最大的聖誕市集，也展現更強的餐飲「食」力。看好中高價位餐飲的聚客效益，今年下半年起，陸續在三期引進Nara Thai、黑毛屋、春水堂、kafeD、Woosa等知名餐飲品牌，為迎接隔壁國泰人壽B區商辦的進駐做準備。明年則將著眼在一期美食街改裝計畫，並引進更符合潮流趨勢的休閒與輕奢品牌。預計2025年的櫃位調整比例將高達15%。

梁曙凡也提到，國際客人持續回籠，尤其有不少是家庭客，來台的商務旅客和其眷屬皆展現強勁的消費力。另外，東南亞也持續是重要客群，尤其菲律賓旅客以86%的退稅業績成長，表現亮眼，其平均消費客單價達1.8萬元，較台灣VIP客人更高。其次依序為港澳、新加坡、泰國。東南亞客人偏愛運動品牌和牛仔褲，華泰名品城在三期也增加了不少牛仔品牌滿足需求。

此次華泰名品城耶誕企劃三大廣場各有繽紛主場景，並集結48個超人氣異國攤位，增添節慶氛圍。眾人同樂的「聖誕奇幻大遊行」、「聖誕驚喜降雪」也將盛大登場。桃園最大Gloriday「露天飄雪聖誕市集」只開41天，勢必吸引人潮朝聖。

其中，一期主打「Shopaholic Factory」，耶誕輸送機上擺滿大家最想要的夢幻逸品。聖誕老人手中握著購物狂們的願望清單、地上包裹不斷堆疊成高大的紙箱聖誕樹、被七彩輸送管吸入的各式禮品。二期「Shopaholic Fantasy」，最閃耀的耶誕包裹轉運站就在這裡，高達5米的星鑽拱門正聳立在二期噴水池上。踏入購物狂的夢幻光廊中，還能看到各式精美禮品在上方旋轉配送著。三期「Shopaholic Warehouse」最具創意的聖誕Shopping店到店服務來啦，桃色自助取貨櫃檯、巨型槲寄生花圈、大型搖桿爪夾、包裹秤重設備等，讓大家能暢遊其中、趣味取件。穿過隔間，還能一窺聖誕老公公在後場忙碌理貨的有趣景象。

待天色漸暗，近百萬盞暖黃燈泡劃破天際，綿延1.7公里的「捕夢網燈海隧道」照亮整個聖誕村。伴隨紛飛的雪花，散步於星空下，為冬日的園區增添閃耀光彩。