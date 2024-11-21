康和證券再攜手台北市中興扶輪社愛心捐血 17年募百萬CC熱血
康和證券（6016）與台北市中興扶輪社聯合國際扶輪3481地區第三分區（台北西門、信義、城西、金門、新起、光耀（3666）、傳世、寶成（9904）、動力（6591））、台北捐血中心、東方超捷國際物流、李承洋建築師事務所、喬毓實業、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊等，齊聚於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動。
康和證券董事長鄭大宇表示，康和證連續第17年參與協辦愛心捐血活動，這次共114人捐血，總計募得157袋、39,250CC熱血，17年來累計已募集4,059袋、超過100萬CC熱血，期望以後不僅是愛心四合一捐血活動，更可擴大至五合一、六合一愛心活動。且秋冬季節往往也是缺血季節，可持續及穩定的血液供應對醫療系統至為重要，維持醫療需求量能，建立善與愛的循環，善盡企業社會責任。
根據統計，全球每年仍有數以百萬計的人，因醫療用血短缺而失去生命，這也是鼓勵大家踴躍發揮捐血一袋、救人一命的善舉，且台灣人捐血率已超過8%，為世界第一，在在顯示台灣人有熱心更有熱血，新血液救助生命之熱血循環，幫助更多需要的人，以無私奉獻的捐血人為榮！
當天康和證券、康和期貨、東方超捷等公司同仁踴躍挽起袖子捐熱血，以實際行動提升血液庫存量，為了感謝愛心捐血人，主辦單位台北中興扶輪社也準備愛心手工小饅頭、超商禮券、電影套票等抽獎贈品。康和證券也特別準備捐1袋血250CC就送超商100元禮券，捐2袋血500CC贈送200元超商禮券，另有集團同仁之團體組與個人組加碼獎勵捐血方案，鼓勵大家踴躍捐出熱血，讓健康熱血袋袋相傳。
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