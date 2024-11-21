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耕耘15年有成、累計成交超過6,000戶 信義日本：三招擄獲台日客戶的心

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋不動產株式會社在日本耕耘有成，信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，自2009年在東京成立後，歷經311地震、新冠肺炎疫情，信義日本透過在地化、數位化等創新服務，15年來累計成交超過6,000戶、租賃管理突破2,000戶，今年信義日本業績也可望連續三年創新高。信義房屋提供
信義房屋不動產株式會社在日本耕耘有成，信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，自2009年在東京成立後，歷經311地震、新冠肺炎疫情，信義日本透過在地化、數位化等創新服務，15年來累計成交超過6,000戶、租賃管理突破2,000戶，今年信義日本業績也可望連續三年創新高。信義房屋提供

信義房屋不動產株式會社在日本耕耘有成，信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，自2009年在東京成立後，歷經311地震、新冠肺炎疫情，信義日本透過在地化、數位化等創新服務，15年來累計成交超過6,000戶、租賃管理突破2,000戶，今年信義日本業績也可望連續三年創新高。

王茂桑表示，信義日本在日本經營長達15年，不僅台灣客戶，當地日本人也是主要客戶之一，還有在日華人也是客戶之一；能在日本占有一席之地，並可望今年第三年寫下業績新高，他認為有三大關鍵：第一，完善的售後服務 ，幫客戶處理房屋大小事，深獲信任。

第二，自2020年起發展Live視訊看屋，透過台日團隊輔以專業解說，有如親臨現場。

第三，交易行情及安全把關，針對客戶需求物件，除提供行情外，更加強替客戶把關種種風險。

 以上三點再加上推動在地化、數位化的努力，讓信義日本的客戶再購率約20%，業績有不錯表現。

王茂桑表示，信義日本未來目標將朝向「台灣客戶赴日購屋服務細緻化」、「租賃服務再進化」、「品牌發展在地化」，目前正計畫推出「推薦物件智慧配對」服務，提供客戶新屋、中古、商用物件選擇。

繼六本木店之後，規劃在明年開設新的路邊店，包括澀谷、麻布十番都是考量的地點；而成立已滿8年的大阪支店明年初將搬遷至新據點，擴大營運服務更多客戶。

在租賃管理服務上，王茂桑說，已著手導入代管物件的管理APP系統，讓客戶不受時空限制隨時掌握物件狀況與各項收支資訊，而接下來將發展租賃仲介業務，提供租屋媒合服務，達到更全面的買賣租管一條龍服務。

信義房屋不動產株式會社不僅提供專業細心的不動產服務，更期望將信義房屋集團（9940）社區服務精神和理念延伸到日本在地，落實友善社區、減碳環保，邁向永續經營。

信義房屋 日本 疫情

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