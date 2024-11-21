新光站前店周年慶壓軸拼10.74億 全店舖衝204億

新光三越站前店周年慶於11月28日壓軸登場，站前店今年的周年慶目標訂為10.74億元，年增1%。新光三越預估，透過站前店的表現，全台周年慶總業績可達204億元，並朝全年突破1,000億元的總目標邁進，繼續穩坐全台百貨龍頭寶座。

站前店周年慶看準尾牙商機，家電類產品的需求成為帶動整體業績的重要動能。新光三越指出，近來因房市回溫與智慧家電普及，家電類商品銷售表現亮眼，其中包括婚姻三寶——洗衣機、冰箱、掃地機器人——持續穩居消費熱門清單。結合化妝品與女裝，這三大業種占整體業績的五成，為周年慶銷售中的重要支柱。

此外，恰逢年末節慶，消費氛圍濃厚，加上天氣轉涼與冬季旅遊熱潮，使相關商品的銷售熱度提升。新光三越表示，近期出國人潮增加，消費者更傾向在國內選購保暖的大衣與冬季服飾後再出發，帶動女裝及鞋履的買氣成長，成為此檔活動的一大亮點。

美妝品牌則成為年末節慶送禮的熱門選擇，活動期間多款限量商品成為關注焦點。例如雅詩蘭黛推出的魔幻奇蹟歡慶禮盒優惠至19折，YSL限量2024聖誕眼彩盤及GIORGIO ARMANI雪燦幻境聖誕倒數月曆等禮品，都吸引不少消費者選購作為年末交換禮物或送禮之用。這些話題商品進一步推升化妝品類的銷售表現。

另一方面，新光三越持續挖掘熱門IP合作商機，幾年前便看準IP熱潮，並與超級瑪利歐展開長期聯名合作。站前店周年慶期間特別推出10米高的聖誕樹，打造結合節慶氛圍與網美打卡元素的吸客亮點，意圖吸引不同年齡層的消費者前往，為活動增添話題性與參與度。

從全台角度來看，新光三越指出，台中店依然是全台店舖中的業績冠軍。憑藉市場規模、位置與強勁吸客力，台中店今年業績高達300億元，超過信義四館的總和，穩居全台百貨之首。展望未來，南西店也計畫在明年力拚100億元業績，持續擴大全台布局的競爭力。