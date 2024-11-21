川普當選、全球供應鏈移轉 華航是專家
川普明年初將就任美國總統，全球最擔心的關稅問題箭在弦上，華航（2610）董事長謝世謙表示，全球供應鏈勢必出現移轉，華航是全球貨運量前十的業者，這部分「華航是專家」，將在未來物流產業中扮演重要角色。
謝世謙分析，川普重要政見就是製造業回流美國，基本上有這個政策，是需要時間去實現，也不可能今天實施、明天廠就遷回去，供應鏈遷移需要一段時間，在這個移轉的過程中，華航是「專家」。
法人分析，川普當選後，供應鏈移轉所影響的遷廠、物流的移動等問題，對華航是一大利多，未來台灣所扮演的角色會愈來愈重要；華航已經將觸角擴大布局東南亞轉機貨運市場，未來台灣角色非常重要。
去年華航調整貨機，等待新機加入，貨機不足「有志難伸」，2025年新貨機全部加後將達18架，新機的成本降低，運價維持高檔，「明年會是貨運大展身手的一年」。
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