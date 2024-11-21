中鴻新盤價上漲 總經理朱敏表示：靜待明年首季行情

中鴻（2014）21日開出新盤價，12月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼每公噸漲300元；外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。中鴻總經理朱敏表示，開盤的考量「不冒進，也不悲觀，靜待明年第1季的可能行情」。

中鴻指出，總體經濟正向展開，日前歐洲央行（ECB）與美國聯準會（Fed）再次降息，加上美國大選塵埃落定，市場觀望氛圍逐漸消除，有望加速消費及投資需求。

此外，中國大陸11月人大會議通過提高地方債務限額，可為地方政府騰出預算發展經濟，且官方正規劃後續財政刺激措施，將對產業復甦提供支撐，預計全球經濟穩定復甦態勢不變。

鋼鐵供需方面，中國大陸10月粗鋼日均產量略升至264.1萬公噸，但仍處年內低位，且高爐開工率連兩周下降，顯示供給相對可控。

另一方面，11月中旬重點鋼企鋼材庫存與去年同期相比下降7%、社會庫存年減下降12%，反映下游需求已有所改善，整體供需壓力不大。此外，10月製造業PMI數據顯示，歐、美呈現低位回升，中國大陸則重返擴張區間，在產業景氣持續復甦下，將有利鋼市穩定回升。

中鴻表示，總體看來由於供需改善及煉鋼成本支撐下，指標鋼廠陸續開出平高盤，鋼市整體保持平穩。考量下游年末資金與庫存調節，並兼顧客戶接單動能，針對12月內銷盤價溫和調漲，外銷方面變數較大，保留彈性應對可能的變化。