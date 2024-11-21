國際局勢紛亂 專家：有錢人正在日本做此布局

信義房屋（9940）不動產株式會社社長王茂桑21日在「信義日本15有成」記者會中分析，近年烏俄戰爭、以巴戰爭，甚至近期甫定的美國總統大選，讓國際局勢處於紛亂、難以預測，觀察近期國內不少高資產族群已逐步將資金停泊在較穩定的國家如日本，且日圓匯率持續維持低檔下，不僅自住、度假第二屋需求，包括避險、置產等資金有擴大投入日本不動產市場的跡象。

王茂桑表示，以目前東京與大阪房市發展現況來說，東京23區中古物件價格呈現穩定上升趨勢，反映東京核心區域持續有強大吸引力，其中，東京都心六區自2023年中起、平均交易總價突破1億日圓，已超過泡沫經濟時期的水準；而大阪市同樣已經連續九個月攀升，尤其今年以來更為明顯。

此外，王茂桑分析，日本人口持續往一級都會區集中，尤其是東京都在1996年以後，已呈現連續20多年人口增加，加上當地政府大力推動半導體、數位產業，帶起當地企業獲利成長、外資積極湧入、股票屢創新高，物價指數顯著增長，東京亦積極吸納全球人才；而大阪則是都市建設不斷，包括七大再開發計畫、2025年世界博覽會，以及未來興建綜合度假村(IR)，各項訊息都讓日本區域房市未來走向更趨樂觀。

在產品方面，王茂桑指出，過去消費者偏好高投報率的套房產品，但因自住需求增加，現已轉變為二、三房以上產品，並以總價4,000~7,000萬日圓的物件為主流，而交易總價1億日圓以上的物件，成交占比大幅增加，反映高資產客群出手力道加大。

王茂桑表示，當前日幣匯率在相對低點，認為有意在日本置產的台灣客戶可將預算提高，選擇地段更好或面積更大的物件，例如選擇高塔式住宅大樓產品，這類產品普遍屋齡較新、地段佳，未來不僅保值，增值空間也較高。

不過，王茂桑提醒，國人購買海外不動產時，切勿過分理想化，買屋之前需同步考量未來賣屋，且以當地人的角度去挑選物件，若是價格低於市場行情的物件需留意產品是否有瑕疵，另外物件所在區的交通、治安等也需一併納入評估。