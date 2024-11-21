華航：川普加速製造業回美國 明年貨運大展身手

美國總統當選人川普將重返白宮，華航董事長謝世謙今天表示，製造業將加速回美國，華航是搬運的專家。

華航指出，將加大布局東南亞北美雙向轉機市場，台灣角色變非常重要；過去貨機不足「有志難伸」，明年貨機將達18架，運價維持高檔，明年會是貨運大展身手的一年。

中華航空今天舉辦法人說明會，針對川普上任後的看法，謝世謙會後受訪說，製造業可能會加速回美國，生產線遷移不是一天兩天，但華航是搬運的專家，而未來旅遊業成長是正向的話，對航空業將是利多，但維修沒有起來的話，市場供需還是很緊張。

華航總經理高星潢針對新航點規劃指出，受限交機遞延，2025年運能還是很緊張，去年開了布拉格，今年開了西雅圖，成為北美第6個航點，平均載客逾8成，明年會用剩下運能，新增紐西蘭奧克蘭航線和增班關島；2025年預計機隊會達到64架。

客運方面，華航資深副總經理彭寶珠指出，今年前3季客運運能恢復疫情前9成，但客運收入達109%，未來非常看好東南亞到北美的轉機客，「台灣角色變得非常重要」。

彭寶珠指出，由於貿易戰影響，中美之間航班架次受限，和2019年相比，恢復程度只有2成多，2025年華航會聚焦第6航權產品，目前價量俱揚，未來也希望讓西雅圖成為每日航班，在2025年持續讓航網擴大。

華航表示，台灣位於亞太轉運中心重要位置，看好東南亞到北美的轉機市場，由於東南亞許多航空公司都沒有直航北美的產品，台灣是很好的地理位置，未來將持續強化第6航權產品，服務歐美經台灣往返亞洲的中轉需求。

展望機票價格，華航指出，今年前3季客運收益下滑3.1%，來自廉航等競爭者加入，改變供需問題，確實票價小幅度下滑，但整個供應鏈仍未回穩，票價仍會維持高檔。

針對貨運展望，華航資深副總經理劉得湶指出，明年貨運市場會穩定成長，對運價抱持「非常樂觀」的態度，尤其往歐洲和美國運價相對維持高檔，加上運能比今年和去年都成長，「明年會是貨運大展身手的一年」。華航也開啟加拿大多倫多的包機，並將增班邁阿密，運能增加後，也會陸續增班，華航貨運是「立足台灣放眼美國市場，美國線收入占70%」。

劉得湶指出，過去貨機不足「有志難伸」，貨機會持續增添運能，引進具節油高效能的777F貨機有9架，原本預計今年3月要交機，因罷工延宕，預計明年首季可有第10架全數交機，並加速汰除747F貨機，調整至8架營運，有18架完整的運能，貨機航班逐步恢復並放大，同步整合客機腹艙運能，也因應川普上任後，可能提高的關稅，先行做風險分散的布局。