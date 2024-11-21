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台灣精緻洗選蛋品協會：2年內洗選蛋市占拚6成

中央社／ 台北21日電

台灣精緻洗選蛋品協會今天召開理監事聯席會，理事長吳清德表示，政府推動蛋品全面洗選，目前全台洗選蛋比例約逾3成，希望未來早餐店、學校營養午餐及飯店都能使用洗選蛋，預計2年內台灣洗選蛋市占率，有望逐漸攀升至約6成。

精緻洗選蛋品協會囊括畜牧大廠茂生農經、大成、卜蜂，大武山、福壽以及瑞牧、瑞福、勝大、信興、冠軍等雞蛋商，採用日本、歐洲專業洗選設備，原料殼蛋進入高階洗選機，經洗淨、低溫烘乾、檢查功能（包含紫外線消毒、聲納、光照檢查等），保證所有洗選蛋品維持在乾淨、清潔、安全的狀態。

吳清德指出，台灣蛋品近年供需變化太大，有時候缺蛋，導致需要進口蛋，有時候產量又太大，只能把雞蛋拿去餵豬，他希望透過協會促進產官學界交流，讓國內全面推動洗選蛋，進一步提升產業價值，目前台灣洗選蛋比例超過3成，若未來早餐店或學校全面選用，將有望提升至6成。

吳清德也表示，洗選蛋外殼噴印的溯源碼，讓民眾可在政府溯源平台上查詢每顆蛋的來源牧場、洗選廠、飼養方式及製造日期，使生產環節更透明，提高民眾對洗選蛋品的信心。

此外，他說，近期行政院食品安全辦公室、農業部、衛生福利部及中央畜產會，舉辦多場關於雞蛋洗選逐顆噴印政策及食品安全等座談會，協會也會配合政府各項政策，希望與各行各業舉辦交流會，並運用社群網路或在各地方舉辦公益活動，增加廣大消費者對洗選蛋的了解，讓全民看到政府的努力，為洗選蛋長遠發展盡一份心力。

雞蛋 食品安全

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