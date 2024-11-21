「買千折200助攻」 Coupang酷澎雙11創全台服務以來新高業績

美商Coupang酷澎宣布今年雙11成績，「雙11狂BUY祭」創下推出全台服務以來的歷年新高業績。包括活動期間（10月28日至11月13日）活動優惠期間人流年增200%，整體業績優於去年同期表現。Coupang酷澎首度推出火箭速配特定品類天天「買千折兩百」超級優惠，助攻前五大人氣品類包括個人清潔、家用清潔、食品飲料、母嬰選品以及寵物用品，特定品項較平時創造高達數十倍的成長。

「買千送兩百」的品類中，以個人清潔及家用清潔最受歡迎，銷量比平時成長了超過15倍，創造了驚人的佳績，其中台日專業婦幼用品製造商的嬌聯（Unicharm）、全球領導日用品牌的花王（KAO）、在台灣擁有百年歷史的永豐集團、以及為台灣女性生理期提供完整呵護的愛康（icon）等，均為Coupang酷澎顧客首選，掀起日用品商機熱潮。

食品飲料品類方面，本土經典大牌持續助攻買氣，經典飲品為國人購物需求大宗，整體銷售比平時衝破數十倍，超高人氣品牌包括義美、光泉、金車及台灣百事（PepsiCo）等。

Coupang酷澎販售多款日韓經典泡麵，台式經典口味泡麵也持續長紅熱銷，包括維力、味丹，及農心旗下的各品項，都較平時創造十倍成長。在國人保健意識持續提升之下，健康食品強勢品牌DHC和大研生醫，亦較平時暴增超過十倍銷量。

國人飼養寵物比率持續大幅攀升，農業部調查推估2023年貓星人的數量大增50%，寵物用品是Coupang酷澎在今年下半年全新擴大推出的重點品類之一，雙11期間整體寵物用品業績較平時成長數十倍，頂級貓狗飼料品牌歐睿健（Orijen）、愛肯拿（Acana）、吶一口（Neko）等在本次雙11都大幅銷售成長。此外，Coupang酷澎母嬰選品持續熱銷，雙11尿布特典再度引進日本原裝進口頂級尿布Moony及妙而舒（Merries），兩大品牌持續熱銷，整體銷量倍增。