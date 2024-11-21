快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

華航2025年貨運包機及包艙價格 都比今年度好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航資深副總劉得湶首度證實，目前已經有許多客戶洽談明年度包機及包艙計畫，價格都比今年度好。記者黃淑惠／攝影
華航資深副總劉得湶首度證實，目前已經有許多客戶洽談明年度包機及包艙計畫，價格都比今年度好。記者黃淑惠／攝影

2025年球航空貨運市場在懷疑中續旺。全球缺機潮，航空貨機更缺，明年亞洲到北美、歐洲航空貨運價格維持高檔。華航（2610）資深副總劉得湶首度證實，目前已經有許多客戶前來洽談明年度包機及包艙計畫，價格都比今年度好。

劉得湶指出，2025年AI出貨量會一定比今年還大，目前想要提出航空貨運的包機需求客戶比今年還多，電商維持穩定成長，AI需求量增加，不管是電商、AI伺服器廠商，目前來談的價格都是往上攀升，客戶對於市場緊俏，運價價格變化都是正面看待，明年所有洽談合約包機、包艙價格都比今年還好。

華航在航空貨運布局，2024年上半年受惠電子產品及電商貨需求蓬勃，華航前三季貨運收入較去年及2019年同期皆為增長，其中歐美長程航線占比逾7成，體現台灣為亞太轉運中心重要位置。

今年國際庫存去化速度加快，AI等議題帶動相關半導體及跨境電商空運需求旺，且第4季邁入傳統旺季，貨運市場有望穩健成長。

華航持續彈性調整航網布局，強化收益管理，積極爭取專案及中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，加強與整合型快遞業者及聯航策略合作，關注市場動態，掌握產業鏈脈動，追求貨運成長最大化。

AI 華航 跨境電商

延伸閱讀

AI客服應答質檢系統增工作效益 華航獲卓越客戶服務獎

12強賽／前進東京 觀光署攜華航送日本球迷到台灣觀光

富邦媒南區物流中心啟用 董座蔡明忠：電商成長空間仍大

完成momo物流最後一哩路！董事長蔡明忠看電商競爭這樣說

相關新聞

華航2025年貨運包機及包艙價格 都比今年度好

2025年球航空貨運市場在懷疑中續旺。全球缺機潮，航空貨機更缺，明年亞洲到北美、歐洲航空貨運價格維持高檔。華航（2610...

「買千折200助攻」 Coupang酷澎雙11創全台服務以來新高業績

美商Coupang酷澎宣布今年雙11成績，「雙11狂BUY祭」創下推出全台服務以來的歷年新高業績。包括活動期間（10月2...

後市仍看好？92組人馬搶標台中地 環中段創新高

台中市地政局21辦理區段徵收配餘地及市地重劃抵費地土地標售開標作業，本次標售釋出258筆標的，範圍涵蓋北屯機廠、太平新光...

無懼精品市場不景氣 華泰名品城業績逆勢成長1%

今年百貨零售業經營辛苦，但OUTLET龍頭華泰名品城仍逆勢成長，董事長梁曙凡表示，今年到目前為止業績已經接近100億元，...

疫情後航空業復甦 帶動南崁成交單價創新高

近期隨著央行第七波信用管制措施實施後，突如其來的「金龍」風暴，讓不少原有購屋意願的買家暫緩腳步，整體市場氛圍進入觀望期。...

感恩節搶手貨誰最紅？運動鞋、穿戴裝置、電子書閱讀器買氣上升

儘管通膨與消費壓力以及購物日天數較少，使市場對於今年的購物旺季持保守看待，不過法人仍看好運動鞋、穿戴裝置、電子書閱讀器等買氣上升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。