華航2025年貨運包機及包艙價格 都比今年度好

2025年球航空貨運市場在懷疑中續旺。全球缺機潮，航空貨機更缺，明年亞洲到北美、歐洲航空貨運價格維持高檔。華航（2610）資深副總劉得湶首度證實，目前已經有許多客戶前來洽談明年度包機及包艙計畫，價格都比今年度好。

劉得湶指出，2025年AI出貨量會一定比今年還大，目前想要提出航空貨運的包機需求客戶比今年還多，電商維持穩定成長，AI需求量增加，不管是電商、AI伺服器廠商，目前來談的價格都是往上攀升，客戶對於市場緊俏，運價價格變化都是正面看待，明年所有洽談合約包機、包艙價格都比今年還好。

華航在航空貨運布局，2024年上半年受惠電子產品及電商貨需求蓬勃，華航前三季貨運收入較去年及2019年同期皆為增長，其中歐美長程航線占比逾7成，體現台灣為亞太轉運中心重要位置。

今年國際庫存去化速度加快，AI等議題帶動相關半導體及跨境電商空運需求旺，且第4季邁入傳統旺季，貨運市場有望穩健成長。

華航持續彈性調整航網布局，強化收益管理，積極爭取專案及中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，加強與整合型快遞業者及聯航策略合作，關注市場動態，掌握產業鏈脈動，追求貨運成長最大化。