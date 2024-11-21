後市仍看好？92組人馬搶標台中地 環中段創新高
台中市地政局21辦理區段徵收配餘地及市地重劃抵費地土地標售開標作業，本次標售釋出258筆標的，範圍涵蓋北屯機廠、太平新光、十三期及十四期等新興開發區，合計總面積逾5萬坪，總底價約369億元。
儘管央行重手打房，重挫房市買氣，但此次標售仍吸引92封標封競逐，順利標脫75筆標的，標脫率約29%，整體溢價率6%，為市府進帳95.3億元，成績較上回9月標售略有成長。
本次標售單價王與溢價王，皆為十四期重劃區的環中段74地號商五土地，單價125.9萬元，改寫環中段的地價新高，且得標者出價2.4億元，足足比第二高價多出5,000多萬，使溢價率高達36%。
至於本次標售的總價王，則為北屯機廠碧柳段220-1地號的特定商業區土地，以約11.2億元標脫。
台灣房屋松竹十一期特許加盟店店東黃鉦凱表示，單總價較高的標的，均為容積率較高的商業區，土地開發效益較突出。其中勇奪單價王、溢價王雙冠的環中段土地，更是臨30米崇德路的精華角地，與發展成熟的11期崇德路商圈關聯密切，因此單價刷新區段新高。
總價最高的碧柳段220-1地號，是面積逾千坪的方正土地，且對照同區段同地目，已有不少土地的成交單價站上百萬單價，因此碧柳段220-1地號的9字頭仍具增值優勢，因而獲買家青睞加價購地。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標售的成績雖比9月稍有起色，但連續兩次土地標售的標脫率都低於3成，與房市多頭時期動輒5成以上的標脫率相比，表現仍顯清淡。
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