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無懼精品市場不景氣 華泰名品城業績逆勢成長1%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將園區打造成屬於購物狂的超大型聖誕夢工廠。圖／華泰名品城提供
華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將園區打造成屬於購物狂的超大型聖誕夢工廠。圖／華泰名品城提供

今年百貨零售業經營辛苦，但OUTLET龍頭華泰名品城仍逆勢成長，董事長梁曙凡表示，今年到目前為止業績已經接近100億元，年增約1%，要達到年初設定的130億元目標仍待努力，而位於嘉義的第二個據點，預計在明年第4季動工。

根據統計，今年整體零售業業績有微幅成長，但百貨零售業則是負成長。梁曙凡指出，受到出國潮影響，今年華泰的交易筆數與車流量都減少，但客單價成長約5%，目前業績已經來到99.1億元，預估全年業績會在125億元左右。

華泰表示，今年精品市場出現明顯衰退，而華泰的精品業績占比約20~30%，但受影響程度不像正價市場那麼大，仍有5%的成長，「正價市場不好，代表庫存高，清貨需求也高。」

梁曙凡也說，去年初國門開放後，就察覺精品市場可能會變差，因此陸續引進一些輕奢品牌，對消費者來說更負擔得起。

至於剛標下的嘉義案進度，梁曙凡則表示，目前政府部門對於都市變更都相當審慎，因此目前還在細部審查中，預計要明年第4季可動土，規劃2028年可投入營運。

華泰名品城今年以「Christmas Shopaholic」為主題，將園區打造成屬於購物狂的超大型聖誕夢工廠，華泰名品城總經理劉亭君表示，今年的聖誕檔期熱鬧非凡，不只有開業以來最大的聖誕市集，也在積極調整自己的餐飲「食」力，希望能藉由聖誕檔期，推升整體業績。

劉亭君表示，看好中高價位餐飲的聚客效益，今年下半年起，陸續在三期引進Nara Thai、黑毛屋、春水堂、kafeD、Woosa等知名餐飲品牌，為迎接隔壁國泰人壽B區商辦的進駐做準備，明年還將著眼在一期美食街改裝計畫，並引進更符合潮流趨勢的休閒與輕奢品牌，預計2025年的櫃位調整比重將高達15%。

華泰 零售業 餐飲

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