2024 GCSA全球企業永續獎揭曉 信義開發獲永續報告獎肯定

2024 GCSA全球企業永續獎頒獎典禮於11月20日於台北圓山大飯店(The Grand Hotel Taipei)隆重舉行，吸引全球企業踴躍參與。信義開發首次參賽即榮獲《全球企業永續獎》(Global Corporate Sustainability Awards, GCSA)「永續報告獎」(Sustainability Reporting)。這項殊榮不僅肯定信義開發在永續發展及企業社會責任的出色表現，更彰顯其在建設永續領域的專業實力，樹立產業ESG標竿。

信義開發深刻體認永續經營與減碳的重要性，積極從多元面向推動環境保護、社會責任及公司治理。與成功大學合作進行嘉品住商大樓的低碳建築、建築能效及碳足跡評估，是學術研究結合實務建築的成功案例。同時，嘉學.住宅大樓取得綠建築與低碳建築鑽石級最高等級候選證書，進一步鞏固信義開發在低碳永續建築領域的領導地位。

嘉學.於11月初更獲智慧建築黃金級候選證書，成為智慧技術與永續理念結合的典範。信義開發副總經理李建坤表示：「嘉學.在規劃設計時，全面依循智慧建築八大指標，包括綜合佈線、資訊通信、系統整合等，確保建築具備高效運作與管理能力。同時，透過節能管理與安全防災技術的應用，為住戶提供智能化、安全且永續的居住環境。」

信義開發以「透過共融預建築成為產業ESG標竿」為2030年願景，持續提升永續報告的透明度與完整性。報告內容依循GRI、SASB及TCFD國際準則，並導入SDGs（聯合國永續發展目標），經英國標準協會（BSI）查核，取得Level-5+最高等級認證，展現了在「完整性」、「可信度」及「溝通性」上的高標準。

為加強與利害關係人的溝通，信義開發設立永續網站專區，發行《永續漫步.》刊物，並透過社群媒體與社區營造等多元管道，建構起全方位的溝通橋梁，強化企業與社會的連結，進一步體現信義開發在推動永續發展方面的影響力與承諾。

未來，信義開發將持續以專業與創新為基石，聚焦於低碳永續建築的開發，推出更具前瞻性、高影響力的建築個案，為產業、環境與社會的共同進步作出貢獻。