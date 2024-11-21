疫情後航空業復甦 帶動南崁成交單價創新高

近期隨著央行第七波信用管制措施實施後，突如其來的「金龍」風暴，讓不少原有購屋意願的買家暫緩腳步，整體市場氛圍進入觀望期。然而，桃園蘆竹區房市卻靠這一族群逆勢上揚，9月實價登錄平均單價33.7萬，相較於8月平均單價30.5萬成長10.5%，桃園房仲達人分析原因：航空業暢旺！南崁近期成交單價更已來到58.5萬。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，航空業的收入穩定且保障性高，即便在央行第七波信用管制下，這類優質客戶仍具高度購屋能力。且現職航空人員如空服員月薪普遍在五至七萬元起跳，在銀行眼中視其為優質客戶，因此即便目前貸款管制嚴格，航空業人士申請貸款仍相對容易且核貸快速。此外，南崁地區的生活機能完善、交通便利且鄰近桃園機場，吸引了大量航空業從業人員購屋。即使在央行的信用管制措施下，南崁的房市需求仍然強勁，推升房價持續上升。

詹智偉進一步分析表示，隨著航空業復甦，市場上也出現新的購屋趨勢，如資深航空人員購置房產後出租給後輩，形成內部租賃市場，加上銀行主動爭取其貸款業務，提供更具彈性的放款方案，進一步推動房市需求，讓南崁房市保持一定熱度，即便面對房貸利率調整，整體市場依然穩定。

信義房屋南崁六福店店長吳宗翰表示，南崁商圈為台北下來桃園交流道的第一站，主要可區分為上下南崁，上南崁多為原始住戶，主要為在地人、他人介紹或本身工作有剛需而置產，屋齡相較於下南崁而言較高，不過由於區域內擁有完整學區資源、豪宅商品，也吸引許多機師、航空業主管購買。下南崁因發展較晚，加上重劃區棋盤式整齊街廓規劃，若預算充足或初期有長輩支持，多會以下南崁為首選。

有別於其他區域，南崁客群多為產業剛性需求而購買，如航空相關產業鏈，包含空服員、地勤、飛機修護、航空製造相關，甚至因鄰近長榮海運總部，吸引不少航海從業人員。吳宗翰笑著說道，海運業的人買房決定速度都很快，因海運從業人員一年在台時間只有3個月，加上回台時有大筆資金就會置產，也讓他們每次看房時決定速度都比其他人快。