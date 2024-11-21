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信義房屋推「信義幸福季」 千萬總額好禮回饋幸福承諾

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋本次「信義幸福季」活動，要為每位客戶打造更優質舒適的空間，讓房子「好，還要更好，生活有幸福填充！」，無論何時都堅定腳步陪伴客戶完成家業夢想，期待為台灣房市注入暖流，讓信義房屋安心相伴，幸福隨行。（圖:信義房屋提供）
信義房屋本次「信義幸福季」活動，要為每位客戶打造更優質舒適的空間，讓房子「好，還要更好，生活有幸福填充！」，無論何時都堅定腳步陪伴客戶完成家業夢想，期待為台灣房市注入暖流，讓信義房屋安心相伴，幸福隨行。（圖:信義房屋提供）

信義房屋擁有「經營規模大、資源客源多、安心保障足」的優勢，為消費者打造安心幸福的居住生活，為回應多年來老客戶的信任與支持，也向新朋友招手，盛情邀請來開箱體驗最令人安心的房產買賣交易服務，重磅推出「信義幸福季」！提供總價值超過千萬元的感恩回饋活動，無論是委託、賞屋或成交，都可把握機會獲得信義居家幸福好禮！即日起至114年1月24日活動期間，讓信義房屋安心相伴，幸福隨行，不限舊雨新知，只要「委託」、「賞屋」、「成交」，就提供價值超過2,500元以上的精選好禮！

好禮一「委託禮」，凡於活動期間專任委託銷售房屋（不含車位及租賃物件），簽約90天以上即可獲得！委託就送，限量5000名！好禮二「賞屋禮」，分兩階段進行：第一波自11月20日至12月20日，將於12月25日抽出100名幸運兒；第二波從12月21日延續至明年1月24日，並於2月10日再抽出100名幸運得主。

「委託禮」和「賞屋禮」得獎者均可自由選擇好禮五選一，包括分離式空調組清潔服務（室內機+室外機乙組）、農曆年後1人4小時居家清潔服務、無蟲害安心服務（乙間房屋適用40坪以下）、浴室地板隱形奈米止滑服務（乙間浴室不限坪數）及TOSHIBA備長炭本厚釜10人份電子鍋。

更令人期待的是，信義房屋特別加碼推出「成交禮」，凡在活動期間完成買賣交易的客戶（不含車位及租賃物件），就有機會獲得價值16,800元的信義居家整理收納輕享受服務，將於2025年2月10日抽出100位幸運得主，為新居增添舒適品質！

身為全國最大房仲直營通路，信義房屋透過遍布全台的直營門市網絡，不僅展現強大經營規模，更匯聚龐大客源與資源。房產物件專任委託給信義房屋，就可擁有「市場唯一銷售」的獨特性，避免多方買賣混亂及削價競爭損害房產價值，有效提升在市場上的吸引力；專業的房屋管理機制，確保人員進出更加單純可控。憑藉豐沛的客戶資源，信義房屋得以進行更積極的行銷推廣，搭配統一的服務窗口，不但提升作業效率，更能維持高品質的服務與保障，讓每位客戶都能安心託付重要資產。

信義房屋表示，本次特別整合旗下信義居家服務，展現集團在居住生活產業的全方位實力，要為每位客戶打造更優質舒適的空間，讓房子「好，還要更好，生活有幸福填充！」，無論何時都堅定腳步陪伴客戶完成家業夢想，期待為台灣房市注入暖流，讓信義房屋安心相伴，幸福隨行。活動詳情可親臨信義房屋全台分店諮詢。

活動網頁：（https://events.sinyi.com.tw/202411_happinessfest/?utm_source=pr_sinyi&utm_medium=referral&utm_campaign=2024_happinessfest

信義房屋 房仲

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