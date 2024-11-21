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讓愛萌芽！益品書屋與歌德花藝家協會攜手歲末送暖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，將推廣閱讀立成為終身志業。益品書屋提供
王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，將推廣閱讀立成為終身志業。益品書屋提供

被稱為「淡水最美書屋」的益品書屋，二年前將推廣閱讀的力量延伸到文史豐富的淡水，在歲末之際與歌德國際花藝家協會攜手，發起捐文具送暖給需要的學童。即日並舉辦「集點送書」活動，來書屋閱讀或捐贈文具者能集章一枚，集滿十枚贈送一本好書，期盼閱讀與愛心能串連，並溫暖每個人的心。

「閱讀與學習能翻轉孩子的未來！」王品集團創辦人暨益品書屋創辦人戴勝益強調，孩子成長過程中，不能因條件不足而影響他們學習的步伐。益品書屋將於12月15日與歌德國際花藝家協會攜手舉辦年終送暖活動，讓親子們一起「讓愛萌芽」；益品書屋並率先捐出50份全新文具，期待為活動增加更多溫暖。

歌德國際花藝家協會理事長簡明惠希望藉此活動，讓親子透過植物照護，認識生命歷程，更藉由親子挑選文具讓孩子珍惜物資，來關懷偏鄉兒童的助學所需。

當天除親授手作植栽，並邀請參加親子攜帶一份全新文具，集結所有愛心後，交由「德內ㄦ國際兒童助學會」，贈與國內迫切需要文具的學童。在學期結束後，孩子不用擔心接下來新學期，因無文具而影響學習進度。受贈單位德內ㄦ執行長吳思瑩，亦出席此送暖活動。

年終公益活動「讓愛萌芽」親子小綠芽盆栽手作，12月15日於益品書屋起跑(益品書屋臉書線上報名)，當天無法參與欲響應活動的民眾，可於12月15日至25日前，將全新文具送至歌德國際花藝家協會或益品書屋，集結後交由德內兒轉助需要的學童。

為感謝響應愛心活動民眾，益品書屋於12月15日當天參與親子贈送好書。即日並舉辦「集點送書」活動，來書屋閱讀或捐贈文具者能集章一枚，集滿十枚贈送一本好書，期盼閱讀與愛心能串連，並溫暖每個人的心。

戴勝益創立王品集團顛覆餐飲業生態，他的人生傳奇並未因退休而中止。退休後於2016年在台北仁愛路創立益品書屋，成立前所未見獨特品味的書屋，造成一股排隊閱讀的風潮。

延續至今，雖然遷至淡水，但因優雅氛圍與創意設計，成為藝文新地標，帶給淡水許多驚喜與閱讀的選擇。除了是該地最佳的學習空間，也成為在地藝文交流欣賞的場所，廣受大家喜愛與推崇。

益品書屋為淡水注入許多學習元素。「3C只是訊息的傳遞，文字才有文化的厚度！」戴勝益為閱讀下了最好註腳，從餐飲起家，卻期待以推廣閱讀為終身志業。書屋跳脫傳統模式，以「精裝圖文書、飲品、音樂與花香」的優雅氛圍，將喜愛學習與閱讀的人再找回來。

益品書屋讓人驚艷除了優雅寧靜的空間感，咖啡、茶飲與冰沙都是精挑細選並無限飲用，要讓大家在舒適空間中品味文字的雋永，書屋把近7,000本各類精裝書籍含「飲食、旅遊、生活、美學、童書與外文」等，讓大家看到獨特又新奇的書籍，滿足各種知識的需求，豐富人們的視野。希望品一口香醇咖啡、啜一口回甘茶韻，讓閱讀成為一種悠閒的享受。

另外，益品書屋每月舉辦各類藝文講座與音樂表演，邀請過洪蘭、孫翠鳳、吳寶村、李濤、吳淡如、陶傳正等名人來演講，也邀請各領域專家達人來分享，讓書屋成為多元學習場域，充實人們的心靈與生活。

益品書屋邀請許多學童至書屋閱讀，孩子看見豐富有趣的書籍都開心不已。益品書屋提供
益品書屋邀請許多學童至書屋閱讀，孩子看見豐富有趣的書籍都開心不已。益品書屋提供
歌德國際花藝家協會理事長簡明惠，為此次公益活動親自教學。益品書屋提供
歌德國際花藝家協會理事長簡明惠，為此次公益活動親自教學。益品書屋提供
益品書屋被稱為「淡水最美的書屋」。益品書屋提供
益品書屋被稱為「淡水最美的書屋」。益品書屋提供

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