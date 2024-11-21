房市進入黑暗期！新案三成掛蛋 買氣跟疫情三級警戒一樣慘

央行打房發酵、銀行貸款風波兩大衝擊，預售買氣冷到谷底。住展雜誌發布最新預售市場調查，10月單週平均成交僅一組，甚至有三分之一新案掛蛋，慘況如同2021年疫情三級警戒，且比連續升息、平均地權條例修法的低氣壓更糟糕。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，房市買氣下半年迅速轉弱，進入黑暗期，明年又遇美國新總統影響全球政經，保守推估得到明年下半年局勢較為明朗。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10月燈號為綠燈，分數45.3分，連續第三個月下降，是今年3月股市帶動房市熱潮以來最差表現，利空罩頂不言可喻。

10月追蹤指標建案平均來客組數每週不到20組，僅16.8組，平均成交每週只有一組，慘況已和2021年疫情三級警戒時一樣。成交組數上，超過三分之一新案掛蛋，可成交到3或4組不到一成，來客量單周低於20組的達三分之二，能在30組以上鳳毛麟角，與上半年常見平均每週成交4-5組，平均每週賞屋組數來到30多組，天壤之別。

購屋量能巨幅震盪，待售建案數自然無法順利去化，10月為937案，是今年3月以來首次見到案數不減反增，尤其新竹地區、桃園市皆雙位數走升，新竹縣市的蛋白區價格偏離行情終遭檢討，而桃園市中壢區、大園區、龜山區則因投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免。

供給方面，新成屋案10月僅推76戶，比前月大減200多戶，為2023年3月後新低，陳炳辰指出，10月還屬928檔期，建商卻毫無推出新成屋意願，眼看買方在房貸滿水位、央行限貸規範、新青安嚴審等因素而貸款困難，建案討不到好處，不必自討苦吃，放緩腳步至建築結構、相關籌備上更高的完整度，甚至完工再銷售，令本就偏少的新成屋量體更顯低檔。

相對之下，預售推案量10月仍逾千億元，共達約1,200多億元，較上月增60多億元，主要是928檔期已規劃案不易急踩煞車，只得強渡關山，推出的個案多是品牌建商、知名地段特性。

議價率則連續8個月都在一成以內，市場對於降價期望落空，不過陳炳辰表示，新北市與桃園市的議價空間逐步拉大，兩縣市本有台北市的比價與外溢買盤，激勵不少房價，但熊市現況讓買方不再隨建商開價起舞，回歸在地認知水位，即便建案未傳開價下調，買盤卻持續修正出手價碼，議價幅度將有擴大的可能。