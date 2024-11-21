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紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機

中央社／ 台北21日電

為推廣台灣永續、機能紡織品，紡拓會率領興采、光隆、台南等9家台灣紡織廠商與組織，前進全球第2大成衣出口大國孟加拉，南向拓商機。

紡拓會秘書長黃偉基日前表示，台灣的機能性紡織品、綠色紡織品，在全球扮演重要角色。為進一步推廣台灣紡織品，增進台灣業者與孟加拉成衣製造產業合作及交流，紡拓會執行經濟部國際貿易署計畫，辦理孟加拉紡織服飾企業參訪團。

今年總共集結興采、台南企業、尚弘羽絨、光隆、新麗、永迦、駿道投資、台灣歐西瑪，以及台灣區製衣工業同業公會等9家台灣紡織服飾業者及組織，赴孟加拉的達卡和吉大港，與當地11家知名企業參訪交流。

本次媒合包含服飾供應商及生產製造商，其中Ha-Meem Group是孟加拉最大的紡織及服裝企業集團，擁有26家各式梭織類服裝生產工廠；位於吉大港的Youngone Corporation，則是全球最大的戶外服飾製造商。產品種類則包含針織、梭織及不織布等織品及各式時裝、運動外套、鞋子、戶外裝備如帳篷、睡袋等。

紡拓會表示，孟加拉是全球第2大成衣出口國，而台灣紡織業以創新能力著稱，兩國有很多合作空間，可以共創全球商機。

孟加拉

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