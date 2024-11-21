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統一瞄準台灣寵物健康飲食需求進軍台北寵物展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一寵食持續專研臺灣寵物需求，進軍臺北寵物展。統一企業提供
統一寵食持續專研臺灣寵物需求，進軍臺北寵物展。統一企業提供

統一企業旗下的統一寵物生活館即將前進台北世貿展覽館( 11/22～11/25)把各項優惠與好禮帶給喜歡統一寵食的毛孩爸媽，瞄準國內一年家犬、家貓約280萬隻寵物商機，近年來業者針對寵物健康需求，也陸續推出附加各種不同機能的寵物食品。

寵毛時代來臨，寵愛毛孩無極限，根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查，家犬、家貓數量合計上升至280萬隻，狗狗數量148萬637隻，相較110年上升19%，而家貓數量為131萬1449隻，更是爆炸式的增加了50%。

統一企業表示，根據趨勢推估，未來寵物市場市值仍不斷擴大，其中又以寵物食品占最大宗，為搶佔寵物商機，近年來業者針對寵物健康需求，也陸續推出附加各種不同機能的寵物食品，要讓寵物不僅吃得飽，還要吃得健康。

2023年更接力推出新品牌Petlife，首發的「晶饌纖蔬肉糧」系列以糙米、燕麥等「低敏優穀」給家中毛孩更完善的營養照顧外，更加入由臺灣食品廠在地新鮮製作的100%人食等級-低溫熟化凍乾，在提高產品嗜口性之餘，也避免一般凍乾肉塊可能留下較多微生物與細菌的疑慮，讓寵物吃得美味又安全。而後續也推出「雙饗鮮糧餐」，透過乾糧包與鮮食包的結合，提供毛孩一餐美味的鮮食蓋飯，不僅讓整體的口感與風味更加升級，也讓毛孩能吃到精心調製的美味鮮食。

為了持續推廣優質的國產寵物食品，寶多福與Petlife今年陸續參與全台各地寵物展活動，不僅祭出多項優惠回饋給消費者，每一場次都還舉辦人人有獎的趣味遊戲來為浪浪協會募款，現場吸引大批民眾熱情參與、搶好康；活動期間每日前200名入場的毛孩爸媽們可以將全新推出的寶多福與Petlife隨行包通通帶回家外，展區現場也加碼飼料秤重拿好禮、限時爆殺、滿額抽獎等活動，不僅有限時優惠的展場限定價，還有機會帶走寵物自動餵食機、寵物玩具等多項好禮，活動只有四天，千萬不要錯過。

統一企業旗下的統一寵物生活館即將前進台北世貿展覽館( 11/22～11/25)把各項優惠與好禮帶給喜歡統一寵食的毛孩爸媽。統一企業提供
統一企業旗下的統一寵物生活館即將前進台北世貿展覽館( 11/22～11/25)把各項優惠與好禮帶給喜歡統一寵食的毛孩爸媽。統一企業提供
寵物市場市值不斷擴大，其中又以寵物食品占最大宗，統一搶佔寵物商機，近年來業者針對寵物健康需求，也陸續推出附加各種不同機能的寵物食品。統一企業提供
寵物市場市值不斷擴大，其中又以寵物食品占最大宗，統一搶佔寵物商機，近年來業者針對寵物健康需求，也陸續推出附加各種不同機能的寵物食品。統一企業提供

寵物 統一企業

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