統一瞄準台灣寵物健康飲食需求進軍台北寵物展

統一企業旗下的統一寵物生活館即將前進台北世貿展覽館( 11/22～11/25)把各項優惠與好禮帶給喜歡統一寵食的毛孩爸媽，瞄準國內一年家犬、家貓約280萬隻寵物商機，近年來業者針對寵物健康需求，也陸續推出附加各種不同機能的寵物食品。

寵毛時代來臨，寵愛毛孩無極限，根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查，家犬、家貓數量合計上升至280萬隻，狗狗數量148萬637隻，相較110年上升19%，而家貓數量為131萬1449隻，更是爆炸式的增加了50%。

統一企業表示，根據趨勢推估，未來寵物市場市值仍不斷擴大，其中又以寵物食品占最大宗，為搶佔寵物商機，近年來業者針對寵物健康需求，也陸續推出附加各種不同機能的寵物食品，要讓寵物不僅吃得飽，還要吃得健康。

2023年更接力推出新品牌Petlife，首發的「晶饌纖蔬肉糧」系列以糙米、燕麥等「低敏優穀」給家中毛孩更完善的營養照顧外，更加入由臺灣食品廠在地新鮮製作的100%人食等級-低溫熟化凍乾，在提高產品嗜口性之餘，也避免一般凍乾肉塊可能留下較多微生物與細菌的疑慮，讓寵物吃得美味又安全。而後續也推出「雙饗鮮糧餐」，透過乾糧包與鮮食包的結合，提供毛孩一餐美味的鮮食蓋飯，不僅讓整體的口感與風味更加升級，也讓毛孩能吃到精心調製的美味鮮食。