仁寶集團旗下承寶生技獲國家新創精進獎
仁寶（2324）集團旗下承寶生技繼7月獲選創投公會與今周刊攜手舉辦的「新創100大」外，21日榮獲「國家新創精進獎」。
承寶生技表示，獲此殊榮，不僅代表著評審委員對承寶生技自主開發嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）及嵌合抗原受體自然殺手細胞（CAR-NK）治療技術平台創新的肯定，更表彰承寶生技團隊對主力產品ARD103持續不懈推動，從完成ARD103之慢病毒及CAR-T細胞GMP等級的生產，並於10月通過美國食品藥物管理局（FDA）人體臨床試驗新藥審查（IND），准予進行一／二期臨床試驗，規劃明年第1季啟動臨床試驗並納入收案，使得台灣自行研發之細胞治療產品，得以不斷精進，與國際細胞治療產業接軌。
承寶生技總經理官建村表示，ARD103有望成為市場首見（First-in-Class）之治療復發或難治型急性骨髓性白血病（AML）之CLL-1 CAR-T產品，ARD103如能獲美國FDA「孤兒藥資格認定(ODD)」，將有助加速臨床開發，將繼續以創新技術提升產品及公司企業價值，樹立台灣細胞治療及再生醫療開發典範，促進台灣生技產業升級。
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