台灣精緻洗選蛋品協會推動洗選蛋 提升產業價值

台灣精緻洗選蛋品協會理事長吳清德指出，蛋近年來在國內變化非常大，有時候缺蛋，缺到需要進口國外的蛋，有時候又出現產量太大，只能把雞蛋拿去餵豬；希望透過協會來促進產官學界多交流，推動國內全面推動洗選蛋，進一步達到提升產業價值。

台彎精緻洗選蛋品協會第1屆第6次理監事聯席會，福壽及大武山也加入會員。吳清德表示，配合政府推動擴大使用洗選噴印雞蛋及重視食品安全，協會的主要任務結合洗選蛋品業者同時上下游不同產業的交流，希望能讓更多人了解精緻洗選蛋品的重要性，讓大家吃得更安心。

精緻洗選蛋品協會囊括畜牧大廠茂生、大成、卜蜂，大武山、福壽以及瑞牧、瑞福、勝大、信興、冠軍等雞蛋商，採用日本、歐洲的專業洗選設備，將原料殼蛋進入高階洗選機，經洗淨、低溫烘乾、檢查功能（包含紫外線消毒方式，聲納，光照檢查等）、將蛋殼清洗乾淨降低污染源，保證所有洗選蛋品維持在乾淨、清潔、安全的狀態供民眾食用。

吳清德進一步分析，洗選蛋外殼噴印的溯源碼，讓民眾可在政府溯源平台上查詢每顆蛋的來源牧場、洗選廠、飼養方式及製造日期，使生產環節更透明，提高民眾對洗選蛋品的信心。