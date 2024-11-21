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預售買氣慘！指標建案平均一周賣一戶、3分之1掛蛋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／住展雜誌提供
示意圖／住展雜誌提供

住展雜誌發布最新預售市場調查，10月指標建案單周成交組數掛蛋超過3分之1，整體平均每周成交只有一組，逾六成建案一周來客量不到20組，平均僅16組，慘況直逼2021年疫情三級警戒時期，比升息、平均地權條例修法時還糟。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，建商現已舉起白旗，年底推案超過50億元指標案，只有9案，且僅1案破百億元，先前預計年底推出的大案，大多加入延推行列，估計北台灣這波延推案量多達2,000億元。

根據住展調查，10月風向球分數45.3分，連續第三個月下降，為今年3月以來最差表現，風向球六大構成項目，預售屋推案量升，議價率持平，其餘指標包括新成屋戶數、待售建案個數、來客組數、成交組數均呈衰退。

10月預售推案量達1,200多億元，較上月增60多億元，主要是928檔期已規劃案不易急踩煞車，只得強渡關山。

其中破百億元指標大案有台北市「吾雙」、新北市「新海城」、桃園市「悦讀伊頓」，其餘重點新案包括新北市「華固織幸」、「宏道巴黎花都」，「大業」、「立信首馥」，以及桃園市「臥墨池」等。

議價率連續8個月都在一成以內，消費者降價期望落空，不過目前買方不再隨建商開價起舞，議價幅度有擴大可能。

陳炳辰表示，先前景氣好時，指標建案平均每周賞屋組數可達30多組，但現在只有16組，上半年建案平均每週可成交4到5組，如今平均只剩一組，有三分之一建案，出現單周成交組數掛蛋，一戶也沒賣掉。

陳炳辰分析，市況顯示，房市已進入黑暗期，由於明年有美國新總統影響全球政經，保守推估得到明年下半年局勢才會較為明朗。

建商 建案 房市 景氣 預售屋

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