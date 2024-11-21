微星攜手宗益與築億進軍智慧建築 推升電動樁業績爆發

電動車充電及新能源解決方案領導品牌微星科技（2377）21日宣布，將與宗益科技及強調低碳永續的築億建設合作，積極進軍智慧建築市場，提供創新充電樁解決方案，以順應全球電動車友善潮流。三方選定新北市兩大建案作為合作開端，包括位於泰山區「築億－峰尚」及三重區「築億－鼎藏豐碩」，導入微星科技EV Life Plus智慧AC充電樁，將成為智慧建築及電動車友善社區的典範。

EV Life Plus充電樁擁有MSI產品一貫的高品質與可靠性，其研發、生產與售後服務均百分之百在台灣完成，確保在地技術與服務的即時性。此外也具備RFID卡功能，讓住戶能綁定個人卡片進行簡便使用；該系統符合由OCA荷蘭總部授權頒發之OCPP 1.6J（Open Charge Point Protocol 1.6J）官方認證。確保未來可無縫整合社區能源管理系統，滿足長期能源管理需求。

微星EV系列智慧AC充電樁是全台第一且唯一獲得經濟部臺灣製MIT微笑標章與最高榮耀「臺灣金選獎」的充電樁品牌。在五大評選標準（性價比、市場差異、設計美感、質感、環境友善）的嚴格審核下，從眾多市場競品中脫穎而出，成總部設在新北市的宗益科技，主要為建設公司及新蓋廠辦等新建築之業主，提供智慧建築的整體規劃，同時還有AI智慧家庭自動化系統（Smart Home）等完整配套服務，具體包括智慧自動化控制監控、網路攝影機、網路門禁、光纖系統、車牌辨識、人臉辨識、雲端對講、汽車充電系統等。

微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷表示：「我們很高興能與宗益科技及築億建設合作攜手，共同推動台灣的智慧建築與電動車充電生態系統發展。這將不僅有助於提升住戶的居住品質，還能帶動智慧城市的持續發展。」微星科技與宗益科技目前合作進度：築億－峰尚（泰山區）：今年將完成全數69個車位的充電樁建置，交屋後住戶即可使用。築億－鼎藏豐碩案（三重區）：未來兩至三年內完成105個車位的充電樁建置，交屋即能投入使用。

透過這次合作，微星科技與宗益科技將共同推動智慧建築與綠色出行解決方案，為社區住戶打造便捷、安全且永續的居住環境。除此之外，微星也持續佈建全台充電樁網絡，目前在北中南部多種場域，如飯店、遊樂園區、商辦、政府機關、公有停車場、集合型住宅及私人透天厝，都可看到微星充電樁產品。