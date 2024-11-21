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台灣之光！王品代表隊挑戰國際廚藝競賽奪冠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品廚藝團隊代表台灣參與「2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽」，首次參賽即獲得「國家菁英代表隊」項目冠軍，將金牌留在台灣。王品/提供
王品廚藝團隊代表台灣參與「2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽」，首次參賽即獲得「國家菁英代表隊」項目冠軍，將金牌留在台灣。王品/提供

王品（2727）團隊廚藝獲國際肯定！王品廚藝團隊代表台灣參與「2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽」，首次參賽即從韓國、香港、馬來西亞、澳洲等7國參賽者中脫穎而出，獲得「國家菁英代表隊」項目冠軍，將金牌留在台灣。王品團隊在有限時間內大膽選用困難食材、展現精湛技巧與創新精神，獲得評審一致肯定。

「2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽」本週於台北南港展覽館舉行，王品團隊主廚甄汝峰、謝宗翰及吳麗雯首次參加「國家代表菁英賽」的「現場熱烹」項目，初賽選用困難牛舌料理，令評審印象深刻，拿下積分第3名晉級。

而決賽需在90分鐘內端出包含前菜、主餐到甜點的套餐，主餐大膽採用紅酒燉和牛頰技法，添入台灣桑葚增加酸甜風味，搭配多彩的配菜，驚艷評審。甜點則選用屏東香蕉、在來米粉等在地食材創造豐富口感，對指定食材葡萄乾的處理也充滿巧思，細膩技巧與獨特表現，成功以93.9高分，擊敗來自韓國、香港、馬來西亞、澳洲等7個國家、8組參賽者，將冠軍留在台灣。

出賽代表甄汝峰、謝宗翰兩位主廚為王品集團廚藝研發室成員，長年協助王品旗下品牌菜色的調整與更新，從西餐到日料皆有豐富經驗，為因應比賽挑戰，團隊成員花了長達3個月時間，從廚藝到菜單均經過多次修改和磨練，比賽中更發揮王品集團創新與挑戰的精神，展現卓越成果。

王品集團 甜點 食材

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