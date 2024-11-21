尖端醫啟動外泌體市場布局 上月營收年增43.42%

尖端醫（4186）投入外泌體研發、加上細胞治療取得重大進展。公司21日表示，以間質幹細胞治療脊髓損傷，獲准收案條件放寬等，反映在業績上，10月營收3,633萬元，較去年同期成長43.42%，累計前十月營收較去年同期成長14.54%。

尖端醫董事長蘇文龍表示，公司創立以來，以細胞應用為主軸，在細胞儲存、間質幹細胞治療等領域擁有再生醫學研發實力的公司。

接下來，看好外泌體的發展潛力，引進合作夥伴與延攬專業人才，將推出外泌體的美妝保養品，還有生醫保健的行列。

尖端醫表示，公司耕耘再生醫療，從新生兒、成人細胞保存，加上細胞治療、委託開發暨製造服務，正朝細胞多角化集團經營模式去發展。

蘇文龍表示，尖端醫與光田綜合醫院攜手合作，獲衛福部核准的「自體骨髓間質幹細胞」治療脊髓損傷申請案再突破，由於收案條件放寬，原ASIA脊髓損傷程度從A級放寬至B級，年齡下調至18-80歲等標準，可以受惠的病友更廣。

關於外泌體研發，尖端醫已送審國際化妝品原料（INCI NAME：EXOBOOST），待取得相關認證，將佈局國際保養品市場。

就國內市場，公司也已運用靈芝外泌體與多醣體為基底，打造美妝品牌「詩特甯奇姬」修護系列產品，用以服務尖端醫客戶。

搶下「台灣第一件」間質幹細胞治療脊髓損傷申請案的尖端醫，是全台第一家通過衛福部細胞製備場所查核的幹細胞儲存公司，在既有技術基礎上，獲衛福部核准「自體骨髓間質幹細胞」治療脊髓損傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損等服務的合作醫院有林口長庚醫院、台中榮民總醫院、光田綜合醫院、彰濱秀傳、大林慈濟、員郭醫院、台中慈濟、花蓮慈濟、北醫附醫等多家醫療院所。