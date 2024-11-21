中台灣最具指標性專業展覽今登場 台中工具機展商機衝10億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
工具機示意圖。 聯合報系資料照
工具機示意圖。 聯合報系資料照

由經濟日報主辦的「2024台中工具機展」，今（21）日在台中國際展覽館開幕，一連展出五天至25日，今年共有250家廠商、600多個攤位參展，聚焦智慧機械、數位轉型、永續綠能、低碳科技等主題，展現中台灣AI智慧製造的強勁能量。

台中工具機暨自動化系列展已邁入第44屆，為中台灣地區最具指標性的專業工業展覽。隨著美國總統大選塵埃落定，加上降息等利多政策帶動市場信心，預估展會及後續衍生的商機上看10億元。

值得注意的是，台中工具機展今年聯合了台灣切削刀具協會、中台灣工業協進會、台中市軸承公會、台中市表面處理協進會共襄盛舉。

2024台中工具機展小檔案
2024台中工具機展小檔案

展會集結機械各領域大廠，展出的產品及技術均為國際級水準，提供機械產業一個設備完善且產品豐富的展覽平台，藉由展會帶動業界新契機，掌握AI前瞻技術，邁向智慧工廠新商機。

這項展覽獲指導單位經濟部產業發展署、經濟部國際貿易署及台中市政府的大力支持，吸引包括富豪、長朋、鎰超、台灣赫可、先佑、七駿、益詮、喬陞、立融、暐創、治盛、鋒升、鋒碩、鋐川、準力、利瑋、樹德等大廠參展。

中部為機械產業大本營，近年政府積極推動「中台灣產業4.0產官學研聯盟」，讓工具機產業全力投入智慧製造的研發和應用，在提升生產效率和加工精度的同時，更強化機械智能運作能力。

因應ESG相關政策，各大廠也致力開發智慧綠能的生產模式，往零碳排作業邁進，全力打造最新型態的智慧低碳工廠，帶動精密機械產業發展。

台灣機械公會理事長莊大立指出，美國總統選舉結束，不確定因素消除，未來全球景氣可望回溫，因設備為資本財，將有利企業投資。台經院預測，明年歐洲、日本等主要市場的經濟將逐漸回溫，對台灣工具機出口是利多。

值得注意的是，工具機10月出口1.84億美元，月增13.3%、年減9.1%但衰退幅度逐漸縮小。台灣工具機景氣復甦向來比其他機械行業慢，但今年美國芝加哥工具機展與日本國際工具機，展況都相當熱烈，顯示市場信心逐步恢復中。

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