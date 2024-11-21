集團邁向下個百年 永豐餘「醣經濟」 永續經營

永豐餘（1907）集團昨（20）日舉行百年慶，永豐餘大家長何壽川表示，百年前永豐餘創辦人、他的父親何傳慧眼獨具，選擇以「醣經濟」（碳水化合物）作為發展核心，他強調，永豐餘能走百年是因醣經濟，過去跟未來都是如此，這也是集團下個百年的關鍵所在。

另外，大眾關注川普上任後，綠能政策是否有所改變。何壽川表示，永續是人類必走的路，不管川普是如何決策，也不能扭轉永續的大勢。美國對再生能源下了很大的功夫，而台灣沒有資源，更該重視再生能源。

永豐餘百年慶，何壽川家族總動員外，也邀請行政院秘書長龔明鑫、國家氣候變遷對策委員會顧問李遠哲、中研院院長廖俊智、教育部次長葉丙成、經濟部常務次長連錦漳、環境部主任秘書蔡孟裕、臺北市副市長張溫德等多位長官及企業代表蒞臨。

何家更是全員出動，何壽川帶著妻子信誼基金會董事長張杏如、他的兒子永豐餘消費品實業董事長何奕達、女兒永豐餘生技董事長何奕佳、女婿元太科技董事長李政昊，一同展現永豐餘在低碳低耗能、非塑材料、全循環的淨零減碳階段性成果。

何壽川指出，父親何傳創辦永豐餘之初，引進肥料、進入造紙業，百年來永豐餘同仁以醣經濟為核心發展，可謂是「一脈相承」，都是聚焦循環經濟。糖和稻米成為戰後台灣最重要的經濟作物，他指出，父親何傳的眼光既準且深，後續又選擇了農業廢棄物作為原料，進入了造紙事業，也是集團醣經濟的起點。

何壽川指出，永豐餘集團都以垂直為主軸，從造紙業切入，再從上游原料到下游產品逐步整合，一路到最後印刷、成形紙箱，甚至連造紙機器都開始自製，可以說百年來永豐餘做的事情都和醣經濟（永續）相關，而今跟發電、節能相關，也都是永續循環。

行政院秘書長龔明鑫昨日指出，永豐餘的發展歷程幾乎與台灣產業發展的軌跡相呼應。從工業化到科技化，無論是「電子紙」的技術突破，還是循環經濟與永續經濟的推進，永豐餘始終積極參與全產業鏈的轉型升級，集團規模成長，但產業邁進卻返璞歸真，堅守永續的初衷。

國家氣候變遷對策委員會顧問李遠哲也強調，全循環的觀念就是與全球共興共榮。李遠哲表示，他昨天心情沈重，聯合國對「淨零」的倡議是「若在2050年前達成淨零，全球升溫幅度就不會超過1.5°C」，否則氣候變遷將使地球多個地區不適合生存。