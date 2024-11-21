健保藥品改革 國內製藥產業迎接黃金時代

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

衛福部規劃健保藥品改革方案，國內製藥廠、原料藥，都有望享受利多、共同受惠。在新法上路後，業界預期，將開啟國內製藥業與健保經濟共榮的黃金時代。

法人分析，美時（1795）、中化、永信、東洋、東生華、南光、杏輝、健喬、友華等積極自國際引進新藥來台的公司；台灣神隆、中化生、永日、生泰、台耀化學及霖揚等原料藥廠，以及開發生物相似藥的台康生技等，都有機會受惠。

生達藥品董事長范滋庭日前也表示，健保署針對專利過期後前兩張取證的學名藥，可以享跟原廠一樣健保核價，如果年底拍板，生達已布局的是2025到2031年有七項市場銷量大的藥物專利將過期，其中明年就有兩項已經拿到藥證，就等專利過期開賣，屆時將可受惠。

法人分析，近年來國內藥廠積極自國外引進新藥在台生產或銷售，已成為生醫族群主流策略，例如台灣東洋及子公司東生華、健喬信元、友華生技、美時化學製藥等。如果健保署推動國際新藥交由台廠生產的鼓勵方案，預料將促成更多自國外引進新藥的風氣。

中華民國製藥發展協會理事李建宏表示，台灣本土原料藥廠雖然蓬勃發展，但全數以外銷市場為導向；相對的，國內各製劑廠所採購的原料藥，最多僅有10%由國內供應。

健保署 專利 生技

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