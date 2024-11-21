健保變革可望改善藥價給付規範 國產製藥業利多

衛福部健保署昨（20）日宣布，為確保我國健保用藥供應穩定，已預告修正全民健康保險兩大子法部份條文修正，對國產製藥產業釋出四大利多，可望改善藥價給付規範、擴大藥品經濟，國內製藥業將共同受惠。

其中，只要國內藥廠能在台生產新藥、生物相似藥、高質量學名藥或符合需求的必要性藥品，健保署將給予最高核價、原廠藥同等價位及加成等優惠。新法預告60天後，力拚明年農曆春節前上路。

健保署表示，為確保我國健保用藥供應穩定，增加供應韌性，自2023年迄今召開多場次溝通會議，蒐集專家學者及利害關係者提出的建議，積極規劃健保藥價政策改革方案，由健保署修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」，並同時由衛福部修正「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文。

健保藥價改革四利多

健保署表示，此次修法的重點有四：首先，健保署為擴大鼓勵國內藥廠製造創新藥品，凡是在國際上市許可兩年內新藥，或是十大先進國家核准上市滿五年、但屬國內新成分新藥，將可比照台灣首發新藥給予優惠核價。

其次，健保署為鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場，提供處方用藥選擇，針對原廠藥逾專利期五年內首兩張取得藥品許可證的國內製造學名藥、或生物相似性藥品，最高給予原廠藥相同價格。

第三，國內製造藥品將給予優惠藥價，以穩定供藥，包括採用國內生產的原料藥，或者國內安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表且增列於仿單上，以及最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥，只要符合這三項條件之一，未來健保核價任一皆可加算10%。

最後，為確保供藥穩定，合理保障藥價，只要同時符合主管機關公告之必要藥品、同分組內有國內製造品項及同分組分類未逾三品項等三項條件，當年度藥價不予調整。為提升國人用藥可近性，加速新藥納入健保，健保推動平行審查機制和主動收載藥品機制，並鬆綁書面申請文件相關規範。

根據健保署統計，2023年健保申請的藥費逾2,400億元，其中學名藥規模約850億元，國產學名藥占比又僅佔54%，另外近一半比重來自進口學名藥。學名藥協會理事長陳誼芬說，新法將可實質鼓勵國內製藥產業持續創新研發新藥，讓廠商更有向上發展提升的動力。