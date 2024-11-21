永豐餘引進「全循環屋」 秀淨零實力

永豐餘（1907）百年慶昨日開幕，今年特別從荷蘭引進「全循環屋」作為策展主題的概念建築，現場由永豐餘生技總經理何奕佳親自導覽，說明食、衣、住、行等永續產品的生活空間。同時，現場展出100項永續產品，分為綠碳纖維類、循環經濟類和永續好食三大類別，為民眾帶來具體的低碳生活靈感。

「永豐餘全循環屋」讓參觀者都能親身接觸不同商品的材質、設計與功能體驗淨零生活。從工紙、華紙高品質的綠碳纖維製品，到元太、捷比達經濟循環的建材與設施，體現永豐餘投控對環保的承諾，也讓參觀者能真實感受每個好選擇的影響力量。

根據聯合國2022年報告，建築產業的碳排放占全球總量的37%，建築全生命周期從材料製造、施工、使用到拆除四個階段，均產生不同形式的碳排。通過建材創新、低碳工法、節能設計、再生能源的使用等，建築其實可以有更好的解決方案來有效降低碳排，同時兼顧舒適與健康。

永豐餘百年展的100項永續產品中，綠碳纖維類商品以植物纖維為原料，具有生物碳儲存特性，例如艾卡特貓抓板禮盒，其綠碳含量達2.62公斤CO2e，並獲得國際iF設計大獎。其他綠碳纖維產品包括孩童過渡期輕質紙製家具、易立固紙棧板及五月花厚棒全紙包裝抽取式衛生紙等，這些產品不僅環保，且體現了永豐餘在低碳技術和綠色設計上的創新實踐。

循環經濟類商品則注重資源再利用及材料循環，如元太動態變色外牆及磁磚、電子紙智慧鏡、資源循環燃料及木質素發電等。元太電子紙技術產品可通過一次施工實現多種設計效果，輕鬆改變空間氛圍，減少裝修浪費。永豐餘還將造紙製程餘料轉化為沼氣發電、資源循環燃料及木質素發電，進一步實現綠色能源供應。

另外，永續好食關注有機耕作與友善農業的產品，包括永豐餘生技的有機米、黃豆、蔬菜及濕地候鳥保育農產品。永豐餘支持友善農業，並與農民合作推動環境保護，這些產品不僅健康，亦有助於水土保持、河川保護及土壤碳匯的提升。