永豐餘低碳永續 翻開新頁

永豐餘（1907）昨（20）日舉行百年慶，展現集團在低碳低耗能、非塑材料、全循環的淨零減碳階段性成果，在邁向下一個百年的歷史時刻，開啟氣候科技的生活文明。

永豐餘學院院長何壽川表示，造紙受到了環境的制約，不斷以與時俱進的科技，終於讓永豐餘得到BS8001世界首張紙廠的全循環無廢的國際認證，並全力發展自給自足的再生能源，將紙廠轉型為再生能源工廠。在深耕紙業同時，也跨業合作經營，將紙漿透過離子溶液抽成紡紗，擴大該領域永續材料的可能應用。

何壽川說，永豐餘百年來經歷多次戰亂，從有到無，又從無到有，深深體會「永續」的真諦，及經營「韌性」的重要。創辦人何傳先生選擇以臺灣豐富的農剩為原料，從事造紙是「醣」的循環。永豐餘走到今日，除了節能減碳、再生能源，最重要的就是材料科學的深化。如今永豐餘業務涵蓋綠能發電、再生能源，在技術面不斷配合環境的制約，並轉型進入能源產業，在循環經濟中，不斷往前走。

何壽川表示，紙的特性是植物纖維生物碳，所以可以不斷循環，成為再生能源。百年來紙業不斷發展，永豐餘一路深化，進入深度垂直整合。從原料一路到加工產品，包含印刷、紙箱在內，故宮所有的複製品，是集團底下的中華彩色印刷以五年的時間完成，在仿古中力求接近真實。郵政局的紀念郵票也是永豐餘的傑作。

永豐餘投控董事長葉惠青指出，永豐餘秉持全循環理念，與地球共生共榮，醣經濟是貼近生活的實踐，也因此，永豐餘百年慶引進Wikkelhouse 淨零全循環屋，作為策展主題的概念建築，展出永豐餘百件綠碳、低碳及生態友善產品，讓民眾能從食衣住行育樂各面向，了解低碳永續生活的具體表現，只要做出Better Choice，就能以好選擇，做好日常，過好永續。

永豐餘百年展中，全循環屋採用100%可回收的紙與木料作為建材，堅固的程度可達50-100年，最終拆解接近100%生物降解，重新定義未來建築的新概念；E Ink元太電子紙不耗能特性，開發多種低碳建材；工紙持續推出創新綠色包裝設計，達到環保與實用雙重效果，並榮獲國際設計大獎殊榮；華紙則跨入紡織業，展出從紙漿變成綠色紡織素材，具備全循環與零廢棄的特性，捷比達以去石化的天然輕量化包材設計，滿足國際客戶減塑需求。

在能源部分，永豐餘更以「轉廢為能」的概念，展出全台唯一的木質素發電、全台最大的沼氣發電、資源循環燃料的發電系統，以及儲能與智慧能源的上下游整合解決方案。從能源到材料，永豐餘透過百年展讓各界了解，以醣為本如何降低環境負擔。

葉惠青強調，淨零永續非口號，而是透過生活點滴積沙成塔，才能實現。感謝環境部、臺北市政府、國際氣候發展智庫（ICDI）、臺北市商業會，在永豐餘百年慶共同主辦推廣循環經濟零廢棄，期盼各界與社會大眾能共同以醣來守護乾淨的地球，攜手邁向下一個百年。