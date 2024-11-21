企業永續獎 統一超奪六獎稱冠零售業

第17屆「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮昨（20）日舉行，統一超商（2912）表現卓越，榮獲六項「永續單項績效獎」，分別為創新成長領袖獎、職場福祉領袖獎、高齡友善領袖獎、人才發展領袖獎、社會共融領袖獎與循環經濟領袖獎，涵蓋數位創新、人才發展、社會責任、高齡友善、循環經濟與職場福祉等多元領域，是此次零售產業中獲獎最多的企業。

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，今年有526家企業和政府單位、NGO組織參賽。統一超連續八年參加，以卓越的永續績效，今年獲得六項「永續單項績效獎」肯定，展現在長期實踐SDGs及彰顯落實永續行動的成果。

因應數位浪潮，統一超積極投入零售數位轉型推動「OMO營運模式」，榮獲「創新成長領袖獎」，經營OPENPOINT生態圈長達10年，掌握會員喜好與生活趨勢，已突破1,800萬名會員，持續推出具差異化的活動與服務，更透過i預購、i划算精選優質商品創造門市虛擬貨架商機。

2023年推出全新電商iOPEN Mall，整合全台門市、會員、物流及金流資源，協助微型賣家提供銷售通路，帶動社會經濟共榮發展，今年未來超商X-STORE 8首創導入光學雷達（LiDAR）影像辨識技術，讓顧客拿了就走的消費模式，體驗AI零售的購物樂趣。

統一超提升員工職場福祉的努力，獲得「職場福祉領袖獎」。統一超注重員工身心健康，推行「健康安全7（齊）步走」計畫，計畫涵蓋從健康管理、心理支持到員工安全保障等內容，提升員工整體福祉，並打造積極、健康的工作環境。樂齡永續一起迎向未來，獲得「高齡友善領袖獎」，針對年輕族群及樂齡夥伴各有不同培育活化方向，目前聘用中高齡占比已近30%，等於7-ELEVEN門市每四位夥伴就有一位中高齡，占比為超商通路最高。

因應全球人口老化及少子化影響，統一超積極實現「勞資共榮」、「多元共融」職場文化，獲得「人才發展領袖獎」，統一超啟動多元聘用專案，辦理樂齡與新住民就業、校園產學合作、實習生培訓、身心障礙者聘，更串聯內部人力互助平台，以「留心留才」、「適度分工」、「友善就業」、「創新思維」四大方針，打造具市場競爭力且健康安全的職場環境。

統一超善盡社會企業責任，透過全台逾7,000家7-ELEVEN門市打造多元共融公益友善商店，獲得「社會共融領袖獎」，藉由「OPEN!行動購物車」將商品與服務送入鄉鎮各地。