陽明海運明年加薪3% 市場關注貨櫃三雄年終獎金及分紅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
陽明海運。 聯合報系資料照
陽明海運。 聯合報系資料照

陽明海運（2609）宣布，跟進公務人員調薪計畫，明年1月1日起加薪3%。陽明是貨櫃三雄第一家宣布明年加薪的公司。  

據了解，長榮海運（2603）每年元月會啟動調薪；萬海（2615）每年都是季底依營運概況公布調薪政策。由於貨櫃三雄今年重返高獲利，市場關注年終獎金及分紅。

法人以貨櫃三雄前三季的獲利推估，明年員工分紅相當可期。三家公司表示，目前年終獎金沒有任何訊息。

根據公司章程，陽明員工分紅為稅前盈餘的1%、長榮0.5%、萬海0.6%，以前三季獲利推估，目前已知陽明每人最少有30萬元，推估約五個月年終；長榮每人19萬元，約3.1個月；萬海每人20萬元，約3.3個月。

法人分析，長榮前三季稅前盈餘1120.82億元，今年員工酬勞將發放5.6億元，近3,000名員工每人可領19萬元，以月薪6萬元估，每人平均可領3.1個月獎金。

陽明前三季稅後純益518.58億元，以1,739人推算每人約分30萬元，以月薪6萬元估，每人最少五個月。

萬海前三季稅後純益346.34億元，以約1,050人估算，每人可領20萬元，以6萬元計算，最少3.3個月。

萬海 長榮海運 陽明海運

延伸閱讀

長榮、陽明及萬海重返高獲利 調薪、年終再度受關注

資金湧入航運…成交比重大增超過一成 陽明盤中大漲逾5％

長榮、陽明歐洲線運價喊漲 業界估平均漲幅三到六成

今年前三季賺逾五個資本額 長榮股價衝上天價

相關新聞

健保變革可望改善藥價給付規範 國產製藥業利多

衛福部健保署昨（20）日宣布，為確保我國健保用藥供應穩定，已預告修正全民健康保險兩大子法部份條文修正，對國產製藥產業釋出...

健保藥品改革 國內製藥產業迎接黃金時代

衛福部規劃健保藥品改革方案，國內製藥廠、原料藥，都有望享受利多、共同受惠。在新法上路後，業界預期，將開啟國內製藥業與健保...

集團邁向下個百年 永豐餘「醣經濟」 永續經營

永豐餘集團昨（20）日舉行百年慶，永豐餘大家長何壽川表示，百年前永豐餘創辦人、他的父親何傳慧眼獨具，選擇以「醣經濟」（碳...

中台灣最具指標性專業展覽今登場 台中工具機展商機衝10億

由經濟日報主辦的「2024台中工具機展」，今（21）日在台中國際展覽館開幕，一連展出五天至25日，今年共有250家廠商、...

富邦媒南區物流中心啟用 董座蔡明忠：電商成長空間仍大

台灣電商產業競爭激烈，物流成為競爭重點。本土最大電商富邦媒體科技斥資逾30億元建造「南區儲配運輸物流中心」（SDC）昨（...

陽明海運明年加薪3% 市場關注貨櫃三雄年終獎金及分紅

陽明海運宣布，跟進公務人員調薪計畫，明年1月1日起加薪3%。陽明是貨櫃三雄第一家宣布明年加薪的公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。