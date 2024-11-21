陽明海運明年加薪3% 市場關注貨櫃三雄年終獎金及分紅

陽明海運（2609）宣布，跟進公務人員調薪計畫，明年1月1日起加薪3%。陽明是貨櫃三雄第一家宣布明年加薪的公司。

據了解，長榮海運（2603）每年元月會啟動調薪；萬海（2615）每年都是季底依營運概況公布調薪政策。由於貨櫃三雄今年重返高獲利，市場關注年終獎金及分紅。

法人以貨櫃三雄前三季的獲利推估，明年員工分紅相當可期。三家公司表示，目前年終獎金沒有任何訊息。

根據公司章程，陽明員工分紅為稅前盈餘的1%、長榮0.5%、萬海0.6%，以前三季獲利推估，目前已知陽明每人最少有30萬元，推估約五個月年終；長榮每人19萬元，約3.1個月；萬海每人20萬元，約3.3個月。

法人分析，長榮前三季稅前盈餘1120.82億元，今年員工酬勞將發放5.6億元，近3,000名員工每人可領19萬元，以月薪6萬元估，每人平均可領3.1個月獎金。

陽明前三季稅後純益518.58億元，以1,739人推算每人約分30萬元，以月薪6萬元估，每人最少五個月。

萬海前三季稅後純益346.34億元，以約1,050人估算，每人可領20萬元，以6萬元計算，最少3.3個月。