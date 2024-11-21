富邦媒南區物流中心啟用 董座蔡明忠：電商成長空間仍大

台灣電商產業競爭激烈，物流成為競爭重點。本土最大電商富邦媒體科技（8454）斥資逾30億元建造「南區儲配運輸物流中心」（SDC）昨（20）日啟用，董事長蔡明忠指出，統一（1216）加入電商競爭，他預言統一入主的兩家電商「遲早會整合」，而台灣電商占零售業滲透率連南韓一半都不到，成長空間仍大。

近期台灣電商業競爭激烈，包括傳統產業統一積極搶食電商大餅，投資約1億美元（約新台幣32億元）與Yahoo台灣合資成立電商公司取得Yahoo電商事業，又投資約20億元入股網路家庭、將取得三成股權，成為最大股東。

蔡明忠看電商競爭

針對外商如Coupang酷澎、蝦皮購物的競爭，蔡明忠說，台灣有區域性的競爭者，也不乏本土競爭對手。他觀察，統一連續投資Yahoo電商、網路家庭，遲早會整合。

面對市場競爭，他指出，台灣整體電商占零售業比重目前僅12%，相較南韓電商滲透率超過30%，「台灣離人家的一半都不到，這個產業要靠大家一起努力」，成長空間還很大。

momo今年營運滿20周年，位於台南市新市區的SDC從2021年動土興建，今年加入營運行列，蔡明忠昨天率領主管親赴南部主持開幕典禮，顯見相當重視此業務。

根據規劃，SDC採BOO（Built-Operate-Own）模式，興建、營運及擁有權屬momo，總投資金額逾30億元，樓地板總面積約24,500坪，貨物庫存量可容納340萬件以上，每日貨運量達16萬件，全年可望超過運送5,000萬件商品，並可創造當地500個工作機會。

momo採取短鏈物流布局，主倉加衛星倉已達58座。SDC加入營運後，服務範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，強化物流最後一哩路，並且有助於均分南北訂單量，大幅縮短南部消費者等待時間，同時減少商品轉運帶來的配送成本，降低商品運輸的能耗和碳排。

momo強調，SDC成立有助提升在地產業鏈發展，開發和培植中南部供應商和配送商，增加就業機會，將徵募物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛生等，創造500個就業機會。