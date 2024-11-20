榮成發展循環經濟模式 獲 TCSA 循環經濟領袖獎

榮成（1909）20日獲頒2024TCSA 台灣企業永續獎「循環經濟領袖獎」，該獎項由台灣永續能源基金會（TAISE）舉辦，迄今已邁入第17屆，參獎企業橫跨製造業、服務業、金融業及學校、醫院等多元性質機構與業別，歷屆參獎家數累計達882家，其中參獎企業2023年總營收36.5兆，佔台灣 GDP 155%，上市公司市值佔股票市場總市值85.8%，經392位專家學者及1,339位志工評審員進行客觀、公平、公正、嚴謹的評審作業，為國內最具影響力ESG指標性獎項。

榮成本次獲獎是以11項高效資源循環利用技術，達到低碳、節能、節水、減廢等多重環境效益，用實際行動落實循環經濟，獲得評審肯定。榮成現階段已達成同業最低噸紙單位碳排 0.64 CO2e，期望能以資源循環再生思維來為地球找出更多的淨零解方。

TCSA 台灣企業永續獎全面性考核參獎企業環境永續（E）、社會公益與福祉（S）及公司治理（G）三大面向績效內容，在永續治理ESG趨勢下，榮成致力短期利益與長期價值的平衡，自2003年起專注化經營低碳造紙及綠色包裝，造紙原料99%以上使用回收廢紙，並以造紙製程為基礎逐步發展出水資源循環及能源循環達11項循環經濟模式，同時通過國際驗證單位認證取得BS8001 Level 4最成熟循環經濟標準認證。

榮成資源再利用技術領先業界透過自主研發的創新技術將各項廢棄物回收再利用成為再生能源使用，如廢棄物資源化、廢水回收、雨水回收、廢水厭氧沼氣發電、廚餘資源化、廢熱回收及獨家專利技術污泥回收等。

榮成發展11項循環經濟模式涵蓋造紙循環、水資源循環及能源循環，能夠將營運或造紙製程中產生出的廢棄物於廠內進行資源化再利用。2023年榮成循環經濟模式產生的環境效益包含節水量1,493萬噸，減碳量1,911萬噸CO2e，減少原物料使用量2.6萬噸，廢棄物減量440萬噸，節電量3,960仟度，經濟效益達6.2億元，散漿用水循環技術達業界標竿26次，廠區水回收率更達到歷年新高97%。

榮成呼應聯合國永續發展目標SDGs12確保永續的消費與生產模式，相信地球上沒有廢棄物，只有被錯置的資源，著眼於實現自然資源的永續管理，從源頭觀念上轉變不斷地發展出創新的循環經濟模式，透過預防、減量、回收與再使用，大幅減少廢棄物產生，同時為淨零帶來更多解方，留給下一代更多的資源與更乾淨的環境。