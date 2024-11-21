企業永續獎 亞泥氣候行動 看見成果

2024全球暨台灣企業永續獎昨（20）日舉行頒獎典禮，亞洲水泥（1102）再度取得國際級佳績，在GCSA全球企業永續獎中拿下減碳最佳案例獎和永續報告書銅獎。

亞泥執行副總經理吳玲綾表示，亞泥是我國水泥業界，唯一每年實現SBTi（科學基礎減量目標倡議）承諾的企業，並在2024年超前達到2025年第一階段目標，亞泥已進行第二階段SBTi減碳計劃，持續強化碳管理和技術創新，以實際行動和成果支援全球氣候行動。

亞泥於2021年通過科學減碳目標，是全球第四家完成設定、具體回應氣候控制升溫遠低於2℃以下（well-below）的水泥公司。

根據亞泥的減碳承諾，以2019年為基準年，到2025年包括台北總公司、新竹廠以及花蓮廠，範疇一及範疇二的水泥膠結材料排放強度必須降低8%，2030年則依循1.5℃路徑，減碳26.4%，2035年降低45.7%，2050年達到淨零碳排。

從基準年至目前為止，亞泥的減碳量已經超過40萬噸，卓越的減排成效，絕對是水泥業界翹楚。

環境部將於2025年開徵碳費。面對碳有價時代來臨，亞泥早已透過廢棄物資源化與再利用、提升能源效率、擴展循環經濟等方式部署自主減量計畫。亞泥協助地方政府和民間企業處理多種廢棄物，包括轉爐石、礦物細料、燃煤底灰、淨水汙泥、廢風機葉片、冷媒等，也結合機械、電儀以及製造等不同專業背景同仁，組成跨領域團隊，開發精良的投料、破碎、輸送以及煅燒設備，確保不同種類廢棄物，都能順利在水泥製程再利用，大幅強化生產效率。

統計顯示，2021年至2023年間，亞泥一共處理約108萬噸廢棄物和資源化產品，成功轉化為水泥製程中的替代原料和替代燃料，減少原料採購成本1.5億元、燃料採購成本2.9億元，創造顯著環保效益和經濟收益。

在低碳水泥製造技術部分，亞泥一方面推進智慧製造和產品轉型，開發熟料比例更低的墁砌水泥、卜特蘭石灰石水泥及三元混合水泥。

另一方面與工研院合作，開發CCU碳捕捉再利用技術，藉由工業廢棄物再碳酸化，將轉爐石、廢棄混凝土與二氧化碳結合，生成具有負碳排特性的再生粒料，未來將和亞東預拌等相關產業鏈合作，推動低碳混凝土生產，為建材產業減碳注入綠色動能。