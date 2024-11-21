企業永續獎 遠傳深化ESG 奪10大獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳電信獲TCSA台灣企業永續獎及GCSA全球企業永續獎共11項永續大獎肯定。遠傳公關暨企業永續長林慧珊（右）代表領獎，由外交部次長陳立國頒發。 遠傳／提供
遠傳電信獲TCSA台灣企業永續獎及GCSA全球企業永續獎共11項永續大獎肯定。遠傳公關暨企業永續長林慧珊（右）代表領獎，由外交部次長陳立國頒發。 遠傳／提供

台灣指標性永續評鑑「TCSA台灣企業永續獎」公布2024年單項績效獲獎企業，遠傳電信（4904）憑藉全方位的ESG優異實績，共拿下「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」、「透明誠信領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「創意溝通領袖獎」等十項大獎，獲獎數蟬聯全台企業之冠。

加上獲得「GCSA全球企業永續獎」永續報告書獎（Sustainability Reporting），遠傳共獲得11座永續大獎殊榮。

遠傳總經理井琪表示，這是對遠傳延伸電信本業、投入解決社會問題的認可，更是對遠傳深化永續行動的期許。氣候變遷及企業永續議題刻不容緩，遠傳持續將ESG理念內化為企業DNA，發展綠色智慧資通訊應用，攜手員工、價值鏈夥伴、用戶緊密合作，引領社會邁向更美好、更永續的未來。

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」邁入第17屆，為台灣極具公信力的指標性永續獎項，昨（20）日舉辦頒獎典禮，遠傳公關暨企業永續長林慧珊代表出席領獎，遠傳囊括十項大獎，獲獎數全台企業第一，更在「社會共融領袖」、「創新成長領袖」和「人才發展領袖」項目居分組第一。

連同遠傳在內，遠東集團旗下企業獲得「TCSA台灣企業永續獎」共計24座單項績效獎，加上「GCSA全球企業永續獎」在內，共獲33項永續大獎，為全台最大贏家。

遠傳透過電信核心專長，推動ESG永續行動，並運用各項資源，為弱勢族群提供實質幫助，評審更讚賞遠傳與政府、非營利組織和社區密切合作，透過持續優化「AI打詐」、「遠距診療」等創新專案，促進多元、包容及平等的社會共融，不僅解決當前社會問題，更提升公司創新影響力與獲利能力。

遠傳透過「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），並結合5G等電信核心技術，實踐數位、淨零雙軸轉型，與價值鏈夥伴合作，目標2030年前與供應商共同減碳42%；更建置「循環經濟平台」，也是全台首家加入「愛立信全球電信設備環保回收計畫」的電信業者，基地台回收再利用率98%，兩年來回收超過500公噸電子廢棄物。

遠傳「5G遠距醫療平台」已擴展至15個縣市和52個鄉鎮，服務超過4.5萬人次，首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，成功減少超過90%詐騙電話。

ESG 遠傳電信

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