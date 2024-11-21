企業永續獎 遠百摘下四大績效獎

2024「TCSA台灣企業永續獎」昨（20）日舉行頒獎典禮，今年有187家企業、政府和NGO單位提出474件申請書，最終選拔出302件獲獎。遠東百貨（2903）再取得優異成績，摘下四大單項績效獎。

遠東百貨四大單項績效獎包括「創新成長領袖獎」、「氣候領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創意溝通領袖獎」；另在「全球企業永續獎」（GCSA）獲得「永續報告書獎銅獎」、「幸福職場最佳實務案例獎」，共勇奪六大獎項，是唯一在「台灣企業永續獎」（TCSA）及「全球企業永續獎」（GCSA）雙雙獲得獎項殊榮的百貨公司。

台灣企業永續獎單項績效獎項昨日於圓山飯店舉行頒獎典禮，遠東百貨總經理徐雪芳親自出席領獎並提到，很高興連續九年獲頒「創新成長領袖獎」，這是對遠東百貨不斷在經營模式上追求創新且持續表現良好營運成長績效的最佳肯定。

遠東百貨老而彌新，雖然扛著台灣最老字號的連鎖百貨招牌，卻一直站在創新、改變最前線，勇敢迎向大環境的變動與挑戰，展現企業因應變局的強大力量以及永續韌性，也希望每一位顧客能夠感受到遠東百貨實踐永續的承諾與推動成果，並以實際的消費力作為支持遠百落實永續力的最佳後盾。

面對2050淨零目標，遠東百貨持續推動節能減碳，今年前三季累計節電193萬度，節電率1.16%。另外，遠東百貨溫室氣體盤查覆蓋率已達100%，現正著手整合子公司溫室氣體盤查作業，預計明年上半年完成，屆時可以依據盤查結果，更有效率地執行減少電力碳排放的行動計劃。

落實SDGs 3促進健康與福祉，遠東百貨連續五年推動員工健康UP計畫，透過十項健康行動方案維護員工身心健康，讓員工在支持性的環境中安心工作，Work Hard & Work Happy，優秀成果獲評審肯定，榮獲「性別平等領袖獎」。

創新轉型是遠東百貨走過57年經營的DNA，為推進企業永續成長，遠東百貨堅持不斷為顧客、股東創造新的價值，同時在成長、獲利、ESG之間取得最佳平衡，成為受信賴的零售領導品牌，邁向永續經營。