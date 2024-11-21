企業永續獎 遠東躍大贏家

遠東集團於昨（20）日舉辦的「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」大放光彩，榮獲TCSA台灣企業永續獎及GCSA全球企業永續獎共33項大獎，獲獎數是全台集團排名第一。

遠東集團共獲24座TCSA永續單項績效獎，其中四項為分組排名第一，也是獲得單項第一最多的集團。遠傳電信（4904）一舉拿下十座，連續兩年蟬聯全台獲獎數最多企業，其中社會共融、創新成長和人才發展更拿到分組第一。遠傳電信看到偏鄉醫療資源不足的問題，自主研發5G遠距診療平台，服務遍及全國15縣市，逾4.5萬人次；延伸打造「5G救護車」亦跨海前進澎湖、連江，支援全台十縣市，逾千人次使用，發揮核心競爭力，實質解決社會問題。

遠東新世紀共獲六座TCSA永續單項績效獎、及GCSA永續報告書獎最優成績──金獎。遠東新世紀深耕循環經濟，將廢棄物轉化為有價值的商品，並利用研發成果開發環境友善的新材料，透過綠色製造、價值鏈合作，建立循環永續的商業模式，將此成功經驗於2024年11月COP 29會議與各國政府代表分享，攜手邁向2050年淨零排放，榮獲TCSA單項績效──氣候領袖分組第一。

遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能，榮獲四座TCSA單項績效及兩座GCSA殊榮。遠東百貨連續五年推動「員工健康UP」專案，包含舉辦健走減碳、健康集點等十大員工健康行動，致力於打造安全、健康的職場，員工活動滿意度達95%。

遠東SOGO百貨以國際標準推動各項氣候變遷減緩與調適作為，領先上市櫃公司，導入TCFD氣候相關財務揭露，加入國際能源生產力提升倡議EP100，今年更率台灣大型百貨之先，簽署SBTi承諾書。舉辦全台最大規模小農展，支持在地小農，拉近從產地到貨架的運輸，減少碳足跡，讓顧客無痛達成減碳綠生活。

亞泥透過落實氣候轉型計畫，連續四年達成SBTi減碳目標，展現堅定的減碳承諾。在循環經濟成效上，亞泥已累計使用175萬噸替代原料和13.5萬噸替代燃料，大幅減少自然資源消耗，還提升整體產業的資源循環效率，贏得GCSA最佳案例獎。

元智大學首次參獎即獲得台灣十大永續典範大學獎及永續報告銀級雙肯定。元智大學建立全校性永續治理架構與機制，強調國際化特色及對永續發展的重視，通過ISO 50001和ISO 14064-1國際認證，以穩健步伐朝向多元、智慧及人文的永續校園，成為高度國際化的指標大學。

亞東醫院收集院內的廢棄寶特瓶回收再製成T-Shirt，將生物醫療廢棄物，委由合格處理廠回收再利用，製成拖鞋等產品，獲得循環經濟實踐獎。首創「尿布回收再製計畫」，正等主管機關批准後落實。

宏遠興業在水資源管理行動上超前部署，依製程廢水特性進行源頭分流管理，提高廢水回收率，建立中水回收、冷卻水回收、冷凝水回收、廢水處理再利用，並持續培訓員工形塑積極的節水文化，達成減量目標，榮獲水資源管理領袖獎。