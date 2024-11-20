傳善獎邁入第十屆 逾400位社福機構及企業代表出席

「傳善獎」由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦，今年(2024)已邁入第十屆，共累積77家得獎機構。陳永泰公益信託在台灣建立長期投入公益的機制，2015年設立「傳善獎」，讓更多有心做好公益的中型社福機構，獲得應有的表揚與長期穩定的資源。每屆由專業評審歷時5個月、選出8家優秀得獎機構，提供長期穩定的經費支持，期許機構能放手去創新、成長、茁壯，為各類弱勢朋友提供更完善的服務內容。

傳善獎20日下午在台北寒舍艾美酒店舉行第十屆頒獎典禮，獲獎單位議題多元，包括兒少、疾病、身心障礙、部落及社區等領域的8家中型社福機構，這些機構不僅是社會大眾善心捐款的最佳選擇，更是企業界具體實踐ESG目標的最佳合作夥伴，現場超過400位社福機構及企業代表出席，氣氛熱絡溫馨。

傳善獎邁入十周年，首次對外公開不為人知的秘辛。主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事以「傳善10年回顧」詳細說明傳善獎的初衷是「用100去做300的事，追求公益效果最大化」，藉由直接支持、服務專業、組織成長、對外溝通四大環節，提升組織效能，並給予經費彈性使用空間，讓機構有「容錯、創新」的機會。同時安排了社福人才獎助學金、傳善學苑、經驗分享會、傳善論文獎等一系列機構服務面及組織面培力，讓機構能跨域交流、學習、分享與互助，加強對外溝通的能力，讓機構的服務跟改變被社會看見。

陳永泰公益信託委託人袁蕙華女士表達對所有在第一線服務夥伴的敬意，並指示要把傳善獎好好辦下去，期望能與更多類型、更多好朋友一起加入傳善的行列，創造更好的社會。最後，袁蕙華女士宣布，第十一屆起將把獎金增加為8家每年500萬、連續3年，合計1億2千萬元的支持。

本屆特別安排2024傳善論文獎前十名得主出席，促成社福與學術界的交流，達到多元能力進社福的目標。專題演講特邀2024傳善論文獎首獎得主丁玉珍分享得獎主題「NGO如何使用AI華麗轉身」。AI不是選擇，而是必須；與其被動採用，不如先發制人，前提是負責任的使用AI，而NGO在此可以扮演關鍵角色。她以1955勞動部電話服務專線為例，導入AI後，大幅提升了身心障礙者的服務效能，甚至優於一般公務人員的服務效能。

台灣公益團體自律聯盟陳俋潓理事長則指出，傳善獎除了藉由不同專業領域的專家擔任評審委員，導入多元觀點來進行方案審查，得獎後搭配三年長期陪伴，協助單位突破難關。此外，傳善獎不僅看見弱勢的創新服務需要金援，更積極強化「傳善學苑」課程，除了經營管理、人才培育、品牌行銷等課程，更納進目前全球推動的ESG、SDGs和永續發展、跨域結合等相關課程，持續為社福界領導人充實創新、責信與管理的能量。

典禮中，邀請中華民國自閉症基金會的「非常音樂家」團體上台表演，讓擁有音樂天賦的王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒們發揮所長，鼓勵有天分的星兒們走出來、實踐夢想，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。自我介紹時的可愛純真換來觀眾們數度掌聲笑聲的熱情鼓勵。他們演出「You Raise Me Up」（你鼓舞了我）與「外婆的澎湖灣」兩首曲目，一來表達對所有辛勤母親的感恩之情，同時獻給十年來曾幫助過傳善獎的所有貴人，現場洋溢一股幸福動人氛圍。

今年第十屆八家獲獎機構分別是：透過自然農業培力部落青年返鄉的「芥菜種會」、賦能全台課輔班的師資具備早療觀念的「博幼基金會」、將兒少性剝削議題走進校園擴大普及率的「台灣展翅協會」、推廣發展遲緩兒親職技巧訓練課程的「中華民國自閉症基金會」、建構自助團隊以照顧中老年感染者長照需求的「台灣露德協會」、培訓身心障礙者成為選品店店長展現身障者多元技能的「光仁社會福利基金會」、發展文化照顧社區工作模式達到部落自立的「德瑪汶協會」、設立二手商店由社區兒少經營結合在地資源擴展多元服務的「五味屋」。

陳永泰公益信託期盼透過「傳善獎」這個專屬於社福機構的獎項，讓國內社福機構加速演進，並且搭起善心人士與優秀機構的橋樑，並呼籲社會大眾與企業共襄盛舉，在台灣社會共同建立一個善循環，攜手共創1+1>2的社會永續價值，讓我們一起傳善吧！